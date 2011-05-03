В России принят закон, предполагающий установление уровней террористический опасности

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму», который предполагает установление уровней террористический опасности - повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В пояснительной записке говорится, что порядок установления уровней террористической опасности и содержание таких дополнительных мер будут определяться Президентом РФ.

Указанные дополнительные меры будут затрагивать деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принимающих участие в противодействии терроризму.

Необходимость введения в стране уровней террористической опасности обусловлена необходимостью комплексного подхода к разрабатываемым на случай террористической угрозы профилактическим мерам. Это позволит субъектам противодействия терроризму своевременно реагировать на угрозы совершения террористических актов.

«Синий» (повышенный) уровень вводится в случае поступления оперативной информации о готовящемся теракте, а силы и средства приводятся в состояние повышенной готовности. «Желтый» (высокий) уровень вводится, если подтвердилась информация о готовящемся теракте, но место и время неизвестно. Критический («красный») уровень террористической опасности вводится, если стали известны место и время теракта или он уже произошел.

Закон был принят Государственной думой РФ 22 апреля и одобрен Советом Федерации 27 апреля.