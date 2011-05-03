В прошлом году в мире было убито 102 журналиста

В течение 2010 года в мире было убито 102 журналиста.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Международный институт прессы.

"В 2010 году в мире было убито 102 журналиста, что на восемь человек меньше, чем в 2009 году", - говорится в докладе Международного института прессы (International Press Institute).

По его данным, наиболее опасным местом для работы журналистов, как и раньше, остается Азия – там было убито 40 представителей мировых СМИ. Еще 32 корреспондента погибли в странах Латинской Америки, 15 человек – в африканских странах, восемь – на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В Европе в прошлом году погибли семь журналистов.

Наиболее опасной страной для представителей СМИ стал Пакистан, где в 2010 году было убито 16 журналистов. На втором и третьем местах – Мексика и Гондурас.