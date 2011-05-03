Совет Безопасности ООН приветствует уничтожение бен Ладена

Совет Безопасности ООН обнародовал заявление, в котором приветствовал уничтожение "террориста номер один" Усамы бен Ладена американским спецназом в пакистанском городе Абботтабад.

В документе, принятом 15 членами СБ ООН, отмечается, что бывший глава "Аль-Каиды" "больше никогда не сможет совершать террористические акты".

В принятом заявлении председателя СБ ООН вновь подтверждается, что "терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или группой людей", передает ИТАР-ТАСС.

Вместе с тем, Совбез ООН призвал все государства "продолжать проявлять бдительность и удвоить усилия в борьбе с терроризмом".

В заявлении напоминается, что СБ ООН неоднократно принимал резолюции, касающиеся Усамы бен Ладена, в которых "осуждалась сеть "Аль-Каида" и другие связанные с ней террористические группировки за совершенные ими многочисленные преступные террористические акты с целью уничтожения невинных мирных граждан и их собственности".

Члены СБ сочли необходимым напомнить мировой общественности о "чудовищных нападениях террористов, которые произошли 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и штате Пенсильвания, а также о других многочисленных вылазках, совершенных этой сетью по всему миру".

Совбез призвал все государства как можно скорее "приступить к совместной работе для привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и вдохновителей терактов". Он также напомнил об ответственности тех, кто оказывает помощь, поддерживает или укрывает экстремистов.

Вместе с тем, Сб ООН признал, что "терроризм невозможно победить только с помощью военной силы, правоохранительных мер и разведывательных операций".

Это возможно лишь "при последовательном и всеобъемлющем подходе" и "активном участии и сотрудничестве всех государств, соответствующих международных и региональных организаций и гражданского общества", отмечается в заявлении.

Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН заявил, что ООН "осуждает терроризм в любых его формах, независимо от того, какие бы цели он не преследовал", отмечает NEWSru.

Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в ночь на 2 мая на территории жилого комплекса в Абботтабаде в 56 км северо-восточнее Исламабада.