Тарасюк стал сопредседателем EURONEST

Брюссель. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК стал сопредседателем Парламентской ассамблеи EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства») от представителей парламентов стран инициативы «Восточное партнерство».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое решение было принято сегодня на учредительном заседание EURONEST.

Вторым сопредседателем – от Европарламента - стал депутат Кристиан ВИГЕНИН (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Болгария).

В соответствии с принятыми сегодня правилами процедуры EURONEST, должности распределяются между представителями стран, независимо от персоналий.