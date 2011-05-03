Тарасюк стал сопредседателем EURONEST
17:30, 03 мая 2011Разное
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Брюссель. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК стал сопредседателем Парламентской ассамблеи EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства») от представителей парламентов стран инициативы «Восточное партнерство».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое решение было принято сегодня на учредительном заседание EURONEST.
Вторым сопредседателем – от Европарламента - стал депутат Кристиан ВИГЕНИН (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Болгария).
В соответствии с принятыми сегодня правилами процедуры EURONEST, должности распределяются между представителями стран, независимо от персоналий.
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