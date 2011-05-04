«Талибан» не видит достаточных доказательств ликвидации бен Ладена
09:01, 04 мая 2011Разное
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Афганское движение «Талибан» заявило, что не видит достаточных доказательств, которые бы свидетельствовали о ликвидации лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, это первое заявление талибов с момента объявления об уничтожении бен Ладена в Пакистане.
«Американцы не предоставили ни одного достаточного доказательства смерти бен Ладена, а поскольку никто из ближайших сподвижников бен Ладена не подтвердил и не опроверг его смерть... Исламский эмират считает заявления о его смерти преждевременными», – говорится в сообщении представителя «Талибан» Забихулла МАДЖАХИДА.
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