Интерпол призывает к особой бдительности из-за риска терактов после ликвидации бен Ладена

Глава Интерпола Рональд НОУБЛ советует странам-участницам этой организации усилить бдительность из-за возростания риска террористических актов после ликвидации Усамы бен Ладена.

Как сообщает Би-Би-Си, Р.НОУБЛ считает, что уничтожение лидера “Аль-Каиды” может привести к активизации террористов.

“Глава Интерпола призывает к особой бдительности правоохранительные органы стран-членов организации в связи с возросшей в результате смерти бен Ладена террористической угрозой от связанных с “Аль-Каидой” террористов”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте Интерпола.

Руководитель Интерпола поздравил США с успешной операцией, завершившейся “уничтожением террориста номер один”. В основе успеха этой операции, по словам Р.НОУБЛА, - международная информационная поддержка.

О вероятности новых терактов после уничтожения бен Ладена предупредил и председатель Центрального разведывательного управления США Леон ПАНЕТТА.

“Хотя бен Ладен мертв, “Аль-Каида” не умерла. Террористы почти наверняка попытаются отомстить за него, и мы должны оставаться и останемся внимательными и решительными”, - сказал он.