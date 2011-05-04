ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Литвин из-за операции не смог поехать в Брюссель на EURONEST» пишет - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк заявляет, что председатель ВР Владимир Литвин не поехал на учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST (ЕС – страны - участницы “Восточного партнерства”) из-за операции на колене…

http://delo.ua/ukraine/litvin-iz-za-operacii-ne-smog-156858/

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Также «Дело» подает материал «Рейтинг: Янукович – враг прессы №1», в котором пишет – по результатам рейтинга, составленного Институтом массовой информации и Киевским независимым медиа-профсоюзом, Виктор Янукович стал «врагом прессы №1 в 2010 году». Второе место занял премьер Николай Азаров…

http://delo.ua/ukraine/rejting-janukovich-vrag-press-156866/

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Газета «Сегодня» в публикации «День Победы пройдет без парада, а Львову грозит скандал» пишет - 9 мая отметят с оркестром и фейерверками, а ветеранам доплатят до 1500 грн.

http://www.segodnya.ua/news/14246594.html

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Также «Сегодня» в публикации «Дома без газа теперь будут платить за свет меньше» пишет - введен пониженный тариф на электроэнергию для многоквартирных домов, где отсутствует газификация…

http://www.segodnya.ua/news/14246466.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Автоматическое возмещение НДС: только для «своих»?» пишет – автоматическое возмещение НДС призвано улучшить условия работы бизнеса. Но, похоже, что идея сведется к созданию очередной коррупционной схемы…

http://economics.unian.net/rus/detail/86947

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Цена бюрократии» пишет – продукты в России могли бы стоить на 15% дешевле, связь - на 10%, а недвижимость — на 25-30%. Виноваты бюрократия и легализованная коррупция, говорят эксперты правительства…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259610/cena_byurokratii

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Также «Ведомости» в публикации «Доказательная коррупция» пишут – жалоба на коррумпированного чиновника должна содержать ясное доказательство его проступка, считают прокуроры…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259611/dokazatelnaya_korrupciya

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Издание «Известия» в публикации «Авиабилеты запахли керосином» пишет – с 1 июня крупнейшие российские авиаперевозчики - "Аэрофлот" и "Трансаэро" - повышают топливные сборы на сумму от 40 до 80 у.е. «Известия» выяснили, насколько подорожают путевки и есть ли объективные причины для повышения сборов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3154748/

(УНИАН)