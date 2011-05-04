Анонс на 4 мая

* Пресс-конференция на тему: «Погода в мае. Когда начнется лето?». В работе примет участие начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

* Пресс-конференция на тему: «Украина, Россия и газ: замкнутый круг?», посвященная итогам работы украинско-российской переговорной группы по вопросам оптимизации договоренностей в газовой сфере. Участники: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко; независимый эксперт Александр Нарбут.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги первого этапа форвардных закупок зерна в государственный интервенционный фонд". Участники: Роберт Бровди, гендиректор компании "Хлеб Инвестстрой", Сергей Хорошайлов, и.о. гендиректора Аграрного фонда Украины.

* Состоится презентация книги «Зоря на ім`я Полин: пам`ятаючи Чорнобиль», которая вышла в итальянском издательстве «Виелла» (Рим). Мероприятие приурочено к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Участники: авторы книги - писатели Лина Костенко и Юрий Щербак, вступительное слово - Оксаны Пахлевской.

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