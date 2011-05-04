ЕС получил новый статус в ООН

Брюссель. Европейский Союз смог получить новый статус в Организации Объединенных Наций, как региональная организация.

Соответствующее решение было принято 3 мая Генеральной Ассамблеей ООН.

В резолюции, поддержанной 180 странами из 192, отмечается, что Генеральная Ассамблея продолжит оставаться межправительственным органом, участие в котором позволено лишь странам-членам.

Вместе с тем, согласно документу, ЕС получил ряд прав, как наблюдатель.

Среди таких прав – выступления на сессиях Генеральной Ассамблеи, работа в ее комитетах, участие в общих дебатах, представление предложений или поправок, если они согласованы странами-членами ЕС.

Представители ЕС не получат право на голосование и на выдвижение кандидатов.

ЕС – первая региональная организация, получившая такие права в ООН.

«Резолюция позволит в будущем представителям ЕС представлять и продвигать позицию ЕС в ООН», - заявила по этому поводу Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

«Благодаря этой резолюции ЕС получил важное признание, как глобальный игрок в ООН», - отметил Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.