Возбуждено уголовное дело против должностных лиц Одесского торгового порта

В Одесской области черноморским транспортным прокурором 22 апреля 2011 года возбуждено уголовное дело по факту растраты служебными лицами ГП "Одесский морской торговый порт" государственного имущества по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества, завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, сумма нанесенных убытков государству превышает 2 млн. грн.