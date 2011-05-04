Главное на 4 мая (день)

Финансы

Госбюджет Украины в январе-марте сведен с дефицитом 799,9 млн. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-марте т.г. сведен с дефицитом 799,9 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Дефицит общего фонда Госбюджета составил 2,051 млрд. грн.

Доходы Госбюджета в январе-марте т.г. составили 66,419 млрд. грн. В том числе, поступления в общий фонд составили 56,671 млрд. грн., что составляет 101% плана на январь-март 2011 года.

Налоговые поступления в Госбюджет Украины составили 57,269 млрд. грн., неналоговые поступления – 8,385 млрд. грн.

Расходы Госбюджета за январь-март 2011 года составляли 66,683 млн. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 58,838 млн. грн.

По информации Минфина, из общего фонда за указанный период был предоставлен трансфер Пенсионному фонду Украины в размере 13,7 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в Госбюджет поступило 492,9 млн. грн., в том числе в общий фонд - 117,2 млн. грн., предоставлено кредитов из Госбюджета на сумму 1,029 млрд. грн.

Погашение основной суммы долга Госбюджету в январе-марте т.г. составило 15,257 млрд. грн., заимствования были осуществлены в объеме 23,579 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-марте 2011 года в Государственный бюджет поступило 1,095 млрд. грн.

За январь-март 2011 года Сводный бюджет Украины выполнен с дефицитом в размере 610,3 млн. грн. Его доходы составили 84,425 млрд. грн., расходы – 84,495 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн., доходы специального фонда – 42,883 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 321,920 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 279,087 млрд. грн., расходы специального фонда – 42,833 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 38,843 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит Госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.

***

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 1 кв. составило 1,6 млрд.долл.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале текущего года составило 1,6 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.

***

В правительстве ожидают положительного сальдо внешнеторгового баланса в 2015 году

В правительстве Украины ожидают, что положительного сальдо внешнеторгового баланса Украины удастся достичь в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ.

«Мы думаем, что выйдем где-то на 400-500 млн. долларов положительного сальдо», - сказал он.

При этом он В.КОПЫЛОВ отметил, что положительные тенденции внешнеторгового баланса будут наблюдаться в 2013-2014 годах.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2010 году составило 3 млрд. 113,1 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 1 млрд. 312,6 млн. долл. в 2009 году.

***

В Украине поступления от приватизации составили 5,5 млрд.грн. - 56% годового плана

В Украине с начала года, по состоянию на 28 апреля 2011 г., от приватизации государственного имущества поступило 5 млрд. 519 млн. грн., что составляет около 56% от задания, предусмотренного Госбюджетом на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, ООО «ЕСУ», купившее 92,79-процентный госпакет акций ОАО "Укртелеком", перечислило в апреле первый транш за приобретенные акции в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн. Внесенный в конце 2010 г. покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере около 1 млрд. грн. также был зачислен как поступления от приватизации уже в 2011 г. Таким образом, общая сумма поступлений от продажи 92,79% акций «Укртелекома» на сегодня составляет около 5 млрд. 287 млн. грн. Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованный ФГИУ 25,49% госпакет акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 год, план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

***

ТЭК

Азаров назвал предпосылки для возможного снижения тарифов на электроэнергию и ЖКУ

Договоренность с Россией о снижении закупочной цены газа приведет, в зависимости от уровня снижения, к стабилизации или даже снижению тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги для населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью Первому Национальному телеканалу, показанному 3 мая.

«Есть возможность стабилизировать цены на газ, а это значит стабилизировать цены и на тарифы», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он не исключил, что если путем договоренностей удастся достичь максимального результата, то тарифы могут быть уменьшены.

«Мы будем считать все. Я же не знаю, о какой цене мы договоримся по поставкам газа. Если мы договоримся о той цене, которая позволит уменьшить тарифы, в том числе на электроэнергию, например, на жилищно-коммунальные услуги, – конечно мы пойдем (на снижение – УНИАН). Мы не собираемся лишние деньги с людей брать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля т.г. во время встречи в Киеве Президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.

28 апреля в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

По информации Минэнергоугля, переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации. Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. ОАО «Газпром» заявляет, что его устраивает действующий газовый контракт с Украиной.

***

Цена газа во 2 квартале вырастет до 295,6 долл.

Цена импортного природного газа для Украины во втором квартале 2011 года составляет 295,6 долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«В апреле цена на газ на границе составила 295,6 долларов за тысячу кубометров», - сказала журналистам руководитель пресс-службы Минэкономразвития Инга ИОАННО.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, сейчас Украина и Россия ведут переговоры о цене газа. Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что Россия будет вынуждена согласиться на внесение изменений в формулу образования цены на газ, закупаемый «Нафтогазом Украины» у «Газпрома».

Об этом он заявил 1 мая в эфире телеканала «Украина».

Н.АЗАРОВ отметил, что когда мировая цена на нефть была «относительно низкой», то и цена на газ для Украины была «относительно приемлемой» с учетом скидки по Харьковским соглашениям.

Сейчас же, подчеркнул он, когда цена нефти практически удвоилась, а Россия подняла на нее экспортную пошлину, цена на газ для Украины становится «просто неподъемной, даже с учетом Харьковского соглашения».

«Именно сейчас мы россиянам показали, что вот на этом этапе, смотрите, что получается. Украина получает газ по формуле ТИМОШЕНКО значительно дороже, чем Германия, Польша. Это что - разве нормально? Это что, вписывается в наши стратегическое партнерство? И по большому счету Россия вынуждена будет с нами согласиться», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил убеждение, что Украине удасться достичь согласия РФ на изменение формулы, не прибегая к рассмотрению вопроса в судах.

«В отношениях с партнерами прибегать к судебному разбирателоьству, к судебным искам, это, я бы сказал, самое последнее дело. Мы сейчас настроены на переговорный поцесс», - отметил премьер-министр Украины.

Он напомнил, что первый «конструктивный» результат таких переговоров уже есть по итогам недавнего визита министра енергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО в Москву.

После празников, сообщил Н.АЗАРОВ, соответствующие переговоры будут продолжены уже в Киеве.

«После праздников к нам ожидается ответный визит его (Ю.БОЙКО-УНИАН) визави. Мы не будем эти вопросы затягивать. Я убежден, что при наличии политической воли, а она есть у руководства Росии, мы найдем компромисс», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

***

Азаров не может спрогнозировать цены на бензин

Премьнр-министр Украины Николай АЗАРОВ не прогнозирует цену на бензин на период до конца лета 2011 года.

Об этом он заявил 1 мая в эфире Первого национального телеканала.

«Нет , к большому сожалению сделать такой прогноз чрезвычайно трудно в силу того, что пока не прекратился такой вот, как специалисты говорят, неопределенный рост цены на нефть на основных рынках. Мы ждем, мы убеждены, что сейчас должна наступить стабилизация. Но, чтобы сказать нашим людям, что бензин будет стоить столько – для этого надо быть уверенным, что на мировом рынке цена на нефть будет стоить столько-то», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина потребляет примерно 20 млн. тонн нефти в год, в то время как собственное производство составляет только 2 млн. тонн.

Глава правительства сообщил, что правительство работает над тем, чтобы сделать компенсацию для определенной категории граждан за счет нефти собственного производства.

***

Украина предлагает России в газовой формуле вместо газойля учитывать стоимость угля

Украина предлагает России в формуле расчета цены на газ вместо стоимости газойля учитывать стоимость угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украина Николай АЗАРОВ заявил 1 мая в интервью Первому национальному телеканалу.

Он подчеркнул, что газойль в Украине практически не применяется в качестве топлива.

«Речь идет о европейском подходе, когда стоимость газа привязывается к стоимости того энергетического ресурса, который может газ заменить. А какой ресурс может заменить газ в Украине? Например, уголь. У нас много угля. Так почему же не привязаться в этой формуле к углю?», - сказал Н.АЗАРОВ в ответ на просьбу перечислить аргументы, которые выдвигает Украина в переговорах с Россией для изменения формулы образования цены на газ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что среди аргументов также факт более высокой стоимости газа для Украины, чем для стран Европы и то, что двусторонний договор не может действовать, если не устраивает одну из сторон.

«Самое главное, не может существовать договор, который одну сторону устраивает, а другую не устраивает. Вся практика применения таких договоров показывает, что рано или поздно наступает момент, когда этот договор расторгается. И вот он сейчас наступил», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также еще раз заявил, что для Украины приемлемой является цена газа примерно в 200 долл. за тысячу куб. м с учетом скидки, полученной по Харьковским соглашениям.

***

Промышленность

Китайцы построят на Прикарпатье завод бесхлорных калиевых удобрений

Китайцы построят в Калуше на Прикарпатье завод бесхлорных калиевых удобрений.

Как передает корреспондент УНИАН об этом вчера на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил президент китайского предприятия с иностранными инвестициями «Китпред» Дэн СЯОСЮ.

По его словам, новый завод «не будет создавать экологических проблем», а наоборот «решит те экологические проблемы, которые накопились в Калуше за последние 30-40 лет». «Мы нацелены на безотходное производство ценного удобрения, - заметил он. – Рассолы Домбровского карьера будем использовать в качестве сырья. Хочу заверить всех, что мы не только не создадим проблем, но и решим все экологические проблемы, которые существуют».

Как сообщал УНИАН, недавно глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК подписал Рамочное соглашение об общем финансировании проекта по производству бесхлорных калиевых удобрений в городе Калуш между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Ивано-Франковской областной государственной администрацией, предприятием с иностранной инвестицией «Китпред», Китайской инженерной компанией «Хуань инженеринг», Государственным экспортно-импортным банком КНР.

В свою очередь М.ВЫШИВАНЮК на пресс-конференции сообщил, что ориентировочная стоимость строительства будет в пределах 1,5 млрд. долл.

«Мы еще не знаем точно, сколько, - сказал губернатор. – Будет построен завод по переработке рассола и отдельно калийных удобрений и в зависимости от мощности будет определяться стоимость строительства. Это большая инвестиция».

По его словам, ориентировочно будет создано до 3 тыс. новых рабочих мест.

Согласно подписанному соглашению, Украина берет на себя подготовку всей необходимой документации и всю бумажную работу, которая должна быть готова уже до конца 2011 года. И только после завершения всех формальностей китайская сторона готова приступить к началу строительства. Китайцы обещают, что на строительство такого завода им нужно не больше 2 лет.

***

Агро

Кабмин готов на 50% снизить цену на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств - Азаров

Правительство готово на 50% снизить цену на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью Первому Национальному телеканалу, показанному 3 мая.

«Мы готовы на 50% снизить стоимость электроэнергии и газа для теплиц. Пожалуйста, стройте у кого есть деньги и приходите к нам за получением вот таких вот дотаций», - заявил Н.АЗАРОВ.

Развитие тепличного хозяйства, убежден премьер, позволит насытить рынок овощами и фруктами и сдержать рост цен на эту продукцию.

Как сообщал УНИАН, о готовности снизить тарифы на электроэнергию и газ для тепличных хозяйств Н.АЗАРОВ заявил 27 апреля, однако тогда он не назвал уровень снижения.

***

Депутаты предлагают установить критерии продовольственной безопасности Украины

Депутаты предлагают установить критерии продовольственной безопасности Украины.

Соответствующий законопроект «О продовольственной безопасности Украины» № 8370-1 от 28 апреля 2011 года зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Инициаторы законопроекта - народные депутаты Игорь КАЛЕТНИК (КПУ), Сергей ТЕРЕЩУК (Блок Литвина), Виталий БОРТ (Партия регионов), Иван СИДЕЛЬНИК (БЮТ)

В проекте закона отмечено, что этот закон определяет правовые, экономические, социальные, экологические и организационные основы государственной политики в сфере формирования продовольственной безопасности.

В пояснительной записке главной предпосылкой принятия предлагаемого к разработке нормативного акта называют критически низкий уровень продовольственной безопасности населения Украины (ныне калорийность рациона питания украинца составляет около 2500 ккал, тогда как в развитых странах 3300-3800 ккал). Еще одним важным аспектом необходимости решения проблемы является необходимость контроля качества продовольствия, которое авторы закона считают главной причиной ухудшения показателей жизнедеятельности населения.

В законопроекте предлагается считать предельным (пороговым) значением индикатора достаточности запасов зерна в государственных ресурсах, который определяется как соотношение между объемами продовольственного зерна в государственном продовольственном резерве и объемами внутреннего потребления населением хлеба и хлебопродуктов в пересчете на зерно, его 17-процентный уровень, соответствующий 60-ти дням потребления.

Предельным (пороговым) значением индикатора экономической доступности продуктов, который определяется как доля совокупных расходов на питание в общем итоге совокупных расходов домохозяйств, предлагают считать его 50-процентный уровень.

Предельным (пороговым) значением индикатора продовольственной независимости по отдельным продуктам, который определяется как соотношение между объемом импорта отдельного продукта в натуральном выражении и емкостью его внутреннего рынка, предлагают считать его 20-процентный уровень.

В законопроекте предусмотрено, что Кабинет Министров Украины в течение 3-х месяцев со дня опубликования этого Закона должен разработать и принять Стратегию формирования продовольственной безопасности Украины на 2012-2020 годы.

***

Транспорт/Связь

В Киеве до 2013 года построят еще три станции метро

В Киеве до 2013 года построят еще три станции метро на Куреневско-Красноармейской линии.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимира ФЕДОРЕНКО.

«В этом году мы сдадим «Выставочный центр», в следующем году – «Ипподром» и станцию «Теремки» и завершим южное направление строительства Куреневско-Красноармейской линии», - отметил В.ФЕДОРЕНКО во время совещания по вопросам строительства объектов транспортной инфраструктуры в Киеве.

Кроме того, он информировал премьер-министра Николая АЗАРОВА о планах строительства метрополитена в направлении жилого массива Троещина. По его словам, для строительства метро на Троещину будет возведено два участка Подольско-Вигуровской линии метрополитена длиной 10,9 км с 6 станциями, из которых две пересадочные. Левобережная часть этой линии сооружается неглубоким залеганием и открытым способом, поэтому на ее строительство необходимо два года. Для сооружения правобережной части Подольско-Вигуровской линии метрополитена необходимо четыре года, поскольку участок сооружается подземным способом глубокого залегания, необходимо сооружать обводные ветки с соединением с действующими тоннелями метрополитена и строить пересадочные станции в условиях действующего метрополитена без остановки движения поездов.

***

«Укрзализныця» назначила 30 дополнительных поездов ко Дню Победы

По состоянию на 4 мая, к празднику 9 мая 2011 года (06.05.11 - 09.05.11) железные дороги Украины назначили 30 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

В частности, 6 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 9 - Приднепровская, 5 - Одесская, 3 - Южная, 3 - Львовская и 4 - Донецкая железные дороги. Также 5 поездов назначила РЖД.

Составом Юго-Западной железной назначены поезда:

1. № 282/281-58/57 "Киев - Симферополь" отправлением из Киева 6, 8, 11/05; из Симферополя - 7, 9, 12/05.

2. № 207/208 "Киев - Ужгород" отправлением из Киева 6, 7, 8/05; из Ужгорода - 7, 8, 9/05.

3. № 219/220 "Жмеринка - Ивано-Франковск - Киев" отправлением из Жмеринки 9/05, из Ивано-Франковска - 9/05.

4. № 253/254 "Жмеринка - Львов - Киев" отправлением из Жмеринки 9/05, из Львова - 9/05.

5. № 252/259 "Киев - Москва" отправлением из Киева 8, 10/05, из Москвы - 10, 12/05.

6. № 525/526 "Жмеринка - Ужгород - Киев" отправлением из Жмеринки 8/05, из Ужгорода - 9/05.

Львовская железная дорога назначила:

1. № 147/148 "Киев - Львов - Киев" отправлением из Киева и Львова 9/05.

2. № 501/502-525 begin_of_the_skype_highlighting 501/502-525 end_of_the_skype_highlighting "Черновцы - Киев" отправлением из Черновцов 9/05, из Киева - 10/05.

3. № 502/531 "Львов - Киев" отправлением из Львова 6/05, из Киева - 7/05.

Приднепровская железная дорога:

1. № 238/237-294/293 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя в 12/05 ежедневно, из Киева - до 13/05 ежедневно.

2. № 146/145 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя 7, 8, 9, 10, 11/05; из Киева - 6, 8, 9, 10, 11, 12/05.

3. № 248/247 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя 7, 8, 9, 10, 11/05; из Киева - 6, 8, 9, 10, 11, 12/05.

4. № 204/203 "Симферополь - Москва" отправлением из Симферополя 7, 8, 9/05; из Москвы - 8, 9, 10/05.

5. № 292/73 "Симферополь - Москва - Кривой Рог" отправлением из Симферополя 10/05, из Москвы - 11/05.

6. № 545/556 "Днепропетровск-Львов" отправлением из Днепропетровска 6/05, из Львова - 7/05.

7. № 544/543 "Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 6/05, из Киева - 7/05.

8. № 583/584 "Запорожье-Умань" отправлением из Запорожья 6/05, из Умани - 7/05.

9. № 248/247-289/290 "Запорожье - Киев" отправлением из Запорожья 6/05, из Киева - 8/05.

Одесская железная дорога:

1. № 432/431 "Одесса - Харьков" отправлением из Одессы 6, 9/05; из Харькова - 7, 10/05.

2. № 590/589 "Одесса - Симферополь" отправлением из Одессы 6, 8/05; из Симферополя - 7, 9/05.

3. № 210/209 "Николаев - Киев" отправлением из Николаева 9/05, из Киева - 6, 10/05.

4. № 258/257 "Одесса - Киев" отправлением из Одессы 9/05, из Киева - 6, 10/05.

5. № 228/227 "Одесса - Львов" отправлением из Одессы 6/05, из Львова - 7/05.

Донецкая железная дорога:

1. № 524/523 "Луганск - Киев" отправлением из Луганска 9/05, из Киева - 6, 10/05.

2. № 577/578-576/575 Донецк - Киев "отправлением из Донецка 9/05, из Киева - 6, 10/05.

3. № 525/526 "Дебальцево - Симферополь" отправлением из Дебальцево 6/05, из Симферополя - 7/05.

4. № 567/568-528/527 Донецк - Киев "отправлением из Донецка 6/05, из Киева - 7/05.

Составом Южной железной дороги назначены поезда:

1. № 175/176 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 9/05, из Симферополя - 3, 9/05.

2. № 539/540 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 7, 9/05; из Симферополя - 8, 10/05.

3. № 529/546 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 6/05, из Симферополя - 7/05.

Составом РЖД:

1. № 125/96 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 6/05, из Киева - 9/05.

2. № 259/22 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 8/05.

3. № 187/96 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 7/05.

4. № 21/22 "Москва - Киев" отправлением из Киева 6/05.

5. № 465/104 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 8/05.

***

Украина в этом году достроит всю необходимую для Евро-2012 инфраструктуру - Янукович

Украина в этом году достроит всю инфраструктуру, необходимую для проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции во время пребывания в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны в с. Цибли Киевской области.

По его словам, эта инфраструктура после завершения чемпионата будет работать для украинцев.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать развивать инфраструктуру и делать заявки на проведение мировых турниров.

Он напомнил о намерении Украины сделать заявку на проведение Олимпиады-2022 и на проведение Чемпионата мира по баскетболу. Относительно последнего первенства Президент подчеркнул, что сейчас идет работа над этим проектом, и скорее всего Чемпионат будет в Украине (в то же время Президент не уточнил, о каком годе идет речь).

***

Завтра в Украине пройдут дожди, днем до 18° тепла

Завтра в Украине пройдут дожди, днем до 18° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 5 мая облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (ночью в западных областях без осадков), днем на Левобережье и в Крыму умеренные дожди, кое-где грозы. Ветер юго-восточный (на западе и севере северо-западный), 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 1-4° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на высокогорье Карпат 1-5° тепла; на остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 13-18°, на востоке до 23°, в Житомирской и Винницкой областях 11-14°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18°.

В столице также завтра местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16°.

УНИАН