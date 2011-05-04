Пересмотр Шенгена отразится на визовом диалоге с ЕС?

Комиссар по вопросам внутренних дел ЕС Сесилия МАЛЬМСТРЕМ считает, что дискуссии о пересмотре Шенгена не повлияют негативно на визовый диалог с восточными соседями Евросоюза.

Об этом она заявила сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Я думаю, не повлияет. Если будет больше доверия к тому, как страны-члены защищают свои внешние границы и Шенген, думаю, это облегчит дискуссии об упрощении визового режима», - сказала комиссар.

Напомним, 26 апреля Президент Франции Николя САРКОЗИ и премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ обратились с письмом к Президенту Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ с предложением пересмотреть Шенгенское соглашение в связи с большим наплывом мигрантов с Юга.

4 мая Европейская комиссия обсудила ряд мер, направленных на улучшение управления миграцией в ЕС. Об этом сообщила на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ, представляя одобренное сегодня Комиссией коммюнике для Совета ЕС и Европарламента.

В представленном Комиссией Коммюнике предлагается ряд инициатив, направленных на завершение создание общей системы предоставления убежища ЕС до 2012 года, усиление пограничного контроля и управляемости в Шенгенской зоне для решения вопросов нерегулируемой миграции, упрощение легальной направленной миграции для обеспечения потребностей европейского рынка труда.

«Ясно, что ЕС нуждается в сильной совместной политики предоставления убежища и миграции. Это стало даже более очевидным в последние месяцы, в свете исторических событий, происходящих в Северной Африке», - сказала комиссар.

С.МАЛЬМСТРЕМ отметила, что страны ЕС, сохраняя возможность предоставления убежища тем, кто в этом нуждается, в то же время должен демонстрировать большую солидарность, как с южными соседями ЕС, так и со странами-членами, испытывающими на себе значительный приток мигрантов.

По словам комиссара, последние события в Северной Африке и приток мигрантов в ЕС вызвали обеспокоенность относительно функционирования Шенгенской системы.

«Вот почему Комиссия уже предлагала лучший механизм оценки для обеспечения эффективного контроля внешних границ. Для сохранения стабильности Шенгенской зоны может быть также необходимым предусмотреть временно восстановление ограниченного внутреннего пограничного контроля в случае крайне исключительных обстоятельств, таких, как тяжелое неожиданное давление на часть внешних границ», - сказала С.МАЛЬМСТРЕМ.

По словам комиссара, Коммюнике будет обсуждаться на экстренном заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел 12 мая, а также на заседании Европейского Совета 24 июня.

24 мая Комиссия также планирует одобрить пакет предложений по миграционной политике.