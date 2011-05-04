Главное на 4 мая (вечер)

Финансы

Банк «Надра» 29 апреля 2011 года завершил размещение акций дополнительной эмиссии на сумму 3,5 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте банка.

«Австрийская компания Centragas Holding AG и "Надра Банк" подписали договор купли-продажи акций, согласно которому все 100% акций дополнительной эмиссии приобретает компания Centragas Holding AG», – говорится в сообщении.

Согласно условиям договора купли-продажи, оплата акций совершается по рыночной цене, соответствующей номинальной стоимости акций (10 грн. за одну акцию).

После проведения необходимой регистрации доля компании Centragas Holding AG в уставном капитале банка "Надра" составит 89,97%.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что золотовалютные резервы Украины достигли исторического максимума – около 37 млрд. долл. США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил в интервью Первому национальному каналу вчера, 3 мая.

«Наши валютные резервы достигли исторического максимума. Они составляют приблизительно 37 миллиардов долларов. Такого в истории Украины еще не было», – заявил Н.АЗАРОВ.

Национальный банк Украины заявляет, что шансы вкладчиков "Родовид Банка" дозвониться в контакт-центр "Ощадбанка" с каждым часом увеличиваются.

Об этом сказано в комментарии директора Департамента внешнеэкономических отношений Нацбанка Сергея КРУГЛИКА, обнародованном на сайте ведомства.

«…С каждым часом работы контакт-центра количество зарегистрированных вкладчиков неуклонно увеличивается, что позволит дозвониться тем, кто пока еще не смог этого сделать», – сказал С.КРУГЛИК.

При этом он отметил, что регулятор обеспокоен проблемой технического характера, а именно – ограниченностью пропускной способности телефонной линии и большим количеством вкладчиков, многим из которых не удается дозвониться на номер контакт-центра.

По словам представителя Нацбанка, с целью ликвидации вышеуказанной проблемы "Ощадбанк" в несколько раз увеличил количество операторов контакт-центра, но этого также пока не достаточно.

По данным НБУ, на сегодня контакт-центром обработано более 114 тысяч звонков, что соответствует почти половине количества вкладчиков "Родовид Банка", а почти 25 тысяч вкладчиков узнали о месте получение выплат, воспользовавшись интернет-сайтом "Ощадбанка".

"Национальный банк Украины надеется на понимание вкладчиками масштабности вышеупомянутой процедуры и заверяет, что она будет проведена в кратчайшие сроки", – отметил С.КРУГЛИК.

По его словам, на сегодня вкладчикам "Родовид Банка" выплачено почти 500 млн. грн., а более 100 млн. грн. вкладчики решили оставить в "Ощадбанке".

Фондовый рынок

Варшавская фондовая биржа (ВФБ) сегодня, 4 мая, начала расчет и публикацию национального индекса украинских компаний WIG Ukraine.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВФБ.

"Это первый и единственный индекс за пределами Украины, портфель которого будет состоять только из украинских акций", - отметили в пресс-службе.

Портфель индекса WIG Ukraine включает в себя следующие акции: Kernel (вес в индексе 40%), Astarta (30,66%), Milkiland (15,45%), Agroton (8,92%) и Sadovaya Group (4,96%). В дальнейшем в состав индекса могут быть включены котирующиеся на основной площадке ВФБ акции любой украинской компании, с free-float не менее 10%.

Как отметили на польской бирже, украинский фондовый индекс был разработан в связи с растущим числом украинских эмитентов, котирующихся на ВФБ.

По словам генерального директора Варшавской фондовой биржи Людвика СОБОЛЕВСКОГО, индекс WIG Ukraine демонстрирует стратегическую важность украинского бизнеса на ВФБ и будет способствовать привлечению к нему внимания международных участников рынка.

Энергетика

Переход на рубли при проведении Украиной оплаты за газ, закупаемый у России, зависит от условий, которые предложит Российская Федерация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сегодня на пресс-конференции.

«Это зависит от того, насколько будут предложены выгодные условия для нас», – сказал он.

При этом В.КОПЫЛОВ отметил, что на сегодняшний день Украина уже может частично проводить расчеты в российских рублях.

«В какой-то части мы сегодня могли бы перейти на расчеты рублями», – отметил он.

В.КОПЫЛОВ также считает, что, исходя из отрицательного для Украины сальдо торгового баланса с Россией, для увеличения рублевой массы для расчета за газ российская сторона могла бы ввести некоторые преференции для украинских экспортеров.

«Тут, наверно, должно быть связано это с какими-то преференциями наших экспортеров в Российскую Федерацию, чтобы иметь необходимое количество рублей для расчета за газ», – сказал В.КОПЫЛОВ.

Эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО и независимый эксперт Александр НАРБУТ скептически относятся к уверенности правительства в пересмотре газовых контрактов, подписанных НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" 19 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, В.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал сомнение, что Россия, имея достаточно большую выгоду от нынешних условий продажи газа Украине, согласится на финансовые потери.

«Этот оптимизм (правительства – УНИАН), что в любом случае Россия согласится на аргументы украинской стороны и контракты будут пересмотрены, не оправдан, поскольку уже не раз представители российского правительства и "Газпрома" заявляли, что эти контракты их полностью устраивают», – сказал эксперт.

Он также отметил, что Россия не видит веских аргументов для изменения условий продажи газа и прекрасно понимает, что это необходимо лишь Украине.

«С моей точки зрения, баланс интересов будет очень сложно достичь, поскольку для России вопрос ценообразования на газ – это не экономический, а политический вопрос. И мы знаем, что Россия ставит для себя не только экономические задания в отношении Украины, но и амбициозные политические задачи», – заявил В.ОМЕЛЬЧЕНКО, подчеркнув при этом, что Россия пытается втянуть Украину во внешнеполитическую орбиту.

В свою очередь, А.НАРБУТ считает, что действующее правительство и премьер-министр в частности, заявляя сразу после прихода к власти о необходимости пересмотра контрактов, так ничего и не добились в этом вопросе.

«Слушая Николая АЗАРОВА, особенно его заявления, что он ни в чем не сомневается, я лично начинаю сомневаться в том, что Николай Янович долго останется на этом посту (премьер-министра – УНИАН)… Николай Янович не сделал ничего, чтобы на уровне межправительственных переговоров, на уровне премьер-министров добиться того, чтобы аргументы были услышаны. На своем уровне премьер-министр Украины не сделал того, что он мог и должен был сделать», – считает А.НАРБУТ.

Вместе с тем, эксперты не исключают, что газовые контракты все же могут быть пересмотрены, однако в результате может быть создана новая компания на подобие "РосУкрЭнерго", которая фактически переберет на себя функции продажи газа на внутреннем рынке Украины.

Сельское хозяйство

За 7 месяцев 2010/11 маркетингового года из Украины было экспортировано 1,66 млн. тонн подсолнечного масла на сумму 1,83 млрд. долл. США, а также 1,86 млн. тонн подсолнечного шрота стоимостью 351 млн. долл. США.

Как сообщает Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года стоимость экспорта продуктов переработки семян подсолнечника выросла на 75%.

По данным УКАБ, в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции (группы 1-24 УКТ ВЭД) доля продуктов переработки семян подсолнечника за 2010 год выросла до 28%, что превышает даже долю зерна.

Как отмечают в УКАБ, масложировая промышленность смогла за 7 месяцев обеспечить 2,2 млрд. долл. валютных поступлений, тем самым внеся свою весомую долю в стабильность экономики Украины в условиях ограничения возможностей экспорта зерна и отрицательного сальдо внешней торговли.

В тоже время, эксперты УКАБ предостерегают, что существует значительная угроза для масложирового сектора Украины - отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника в рамках создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. «Отмена экспортных пошлин может привести к упадку одной из самых успешных отраслей не только агропромышленного комплекса, но и экономики Украины в целом. Если не будет барьера для экспорта семян подсолнечника, его просто вывезут в страны Европейского Союза, и мы станем сырьевым придатком по еще одной позиции», - говорит Роман СЛАСТЕН, эксперт аграрных рынков УКАБ.

В УКАБ убеждены, что сохранение ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника должно стать одним из принципиальных положений переговоров о создании ЗСТ с ЕС, ведь уступки в данном вопросе принесут Украине значительные убытки.

Компания «Хлеб Инвестбуд» в рамках квот экспортировала 802 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Роберт БРОВДИ.

По его словам, из них экспорт кукурузы составил около 577 тыс. тонн, пшеницы – 225 тыс. тонн.

«Хлеб Инвестбуд» на сегодня в полном объеме осуществил экспортные поставки (в рамках квот, установленных правительством – УНИАН), – отметил Р.БРОВДИ.

Таким образом, экспортная деятельность в данном сегменте на сегодня компанией приостановлена.

«Хлеб Инвестбуд» завершил подписание договоров по форвардным закупкам зерна в рамках первого транша Аграрного фонда в объеме свыше 1,55 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции гендиректор компании «Хлеб Инвестбуд» Роберт БРОВДИ.

Он напомнил, что в целом государство выделило 5 млрд. грн. на наполнение Аграрного фонда в 2011 году.

Первый транш из этих денег составил 1,55 млрд. грн.

«На 29 апреля первый транш освоен «Хлеб Инвестбудом» в полном объеме», - отметил Р.БРОВДИ.

Таким образом, по его словам, в период с 18 марта по 29 апреля этого года компанией заключено с сельхозпроизводителями 1168 форвардных контрактов на поставку 860 тыс. тонн зерновых общей стоимостью 1,5 млрд. грн., в том числе на поставку 836,3 тыс. тонн пшеницы, 22 тыс. тонн – ржи и 1 тыс. 677 тонн гречки.

По словам Р.БРОВДИ, большинство законтрактованного объема пшеницы (58%) – это пшеница второго класса; пшеница третьего класса составляет 36%, четвертого класса – 6%.

По его словам, форвардные закупки осуществлялись во всех областях Украины и в Крыму.

При этом наибольшие объемы закупок осуществлены в хозяйствах Ривненской, Сумской, Киевской, Полтавской, Винницкой и Харьковской областей.

Средний лот закупок составлял 640 тонн, что, по словам гендиректора «Хлеб Инвестбуда», свидетельствует о том, что программа охватила в основном средних и мелких производителей.

Как напомнил Р.БРОВДИ, в соответствии с условиями программы, все сельхозпроизводители, заключившие форвардные договора, уже полностью получили первые 50% стоимости законтрактованного будущего урожая.

Выделение следующих 20% стоимости начнется в конце мая – начале июня. Остальную сумму выплатят уже после поставки зерна.

(УНИАН)