Луценко будут принудительно кормить в СИЗО в случае угрозы его жизни - Карпачева

Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, который объявил голодовку в Лукьяновском СИЗО, принудительно будут кормить только в случае возникновения угрозы его жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА сообщила на пресс-конференции.

Она отметила, что приблизительно час конфиденциально разговаривала с Ю.ЛУЦЕНКО в камере в СИЗО.

По словам Омбудсмана, экс-министр получает необходимые вещества и витамины для поддержания жизнедеятельности организма.

«На сегодняшний день он действительно голодает по меркам СИЗО, но он получает сейчас назначенную ему пищевую смесь для голодания», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Она объяснила, что все осужденные, которые объявляют голодовку, согласно инструкциям, получают такую смесь. Ю.ЛУЦЕНКО также вводят в вены глюкозу и витамины. За ним постоянно проводится медицинское наблюдение. В состав пищевой смеси, калорийность которой составляет 1638,5 ккалл, входит 30 г сливочного масла, 100 г сахара, 800 молока, 2 шт. яиц, 200 г мяса для бульона, 10 г соли, 0,1 г аскорбиновой кислоты, 50 г манной или овсяной крупы.

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что принудительное питание может быть применено к Ю.ЛУЦЕНКО только в случае, если он на протяжении трех дней будет отказываться от пищи и будет существовать угроза его жизни. Решение о принудительном кормлении может быть принято только медицинской комиссией после осмотра Ю.ЛУЦЕНКО.

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что другие арестованные, которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, в частности, бывший судья Игорь ЗВАРИЧ и бывший председатель Гостаможслужбы Анатолий МАКАРЕНКО не поддерживают решение Ю.ЛУЦЕНКО голодать.

Н.КАРПАЧЕВА также сообщила, что на сегодня угрозы жизни Ю.ЛУЦЕНКО нет, он не жалуется на режим содержания и на прощание рассказал ей анекдот.

Как сообщал УНИАН, брат экс-министра Сергей ЛУЦЕНКО заявил, что руководство Лукьяновского СИЗО 1 мая распорядилось принудительно кормить Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО. Экс-министру выдвинуто обвинение по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.