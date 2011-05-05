Анонс на 5 мая

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Велика перемога: соціальний статус ветеранів і дітей війни в Україні" У прес-конференції візьме участь Петро Цибенко – народний депутат України (КПУ).

* Пресс-конференция представителей общественных организаций из разных регионов Украины по поводу обнародования требований о принятии законов об упрощенном налогообложении, единой социального взносе и внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины. Участники: Руслан Секела, экс-депутат Львовского горсовета, координатор ОО "Всеукраинский комитет "Наступ"; Наталия Шарапова, председатель Всеукраинского профсоюза работников торговли и малого и среднего бизнеса, координатор одесского представительства ОО "Всеукраинский комитет "Наступ"; Сергей Журман, депутат Черниговского областного совета, координатор черниговского представительства ОО "Всеукраинский комитет "Наступ"; Игорь Бурлака, предприниматель, координатор Сумского ОО "Всеукраинский комитет "Наступ".

* На сайте «Главред» состоится чат с народным депутатом Украины от Партии регионов, председателем подкомитета по вопросам социальной защиты и социальных гарантий, уровня жизни и возвращения сбережений населению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда Александром Стояном. Вопросы можно задать по адресу: http://chat.glavred.info/.

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в торжественном собрании по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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