Букмекерскую деятельность запретят до принятия профильного закона?

Внесенный в парламент законопроект о регулировании игорного бизнеса предусматривает запрет на осуществление букмекерской деятельности до принятия соответствующего закона.

Автором данного законопроекта (№8401-1 от 28 апреля 2011 года) является народный депутат Олег ЦАРЕВ. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, организация и проведение азартных игр в казино разрешается исключительно в специальных территориальных зонах, в частности, в пятизвездочных отелях с количеством номеров не мене 60, трех- и четырехзвездочных гостиницах с количеством номеров не менее 60 в АР Крым.

Организаторами азартных игр не могут быть юрлица, в уставном капитале которых есть доли органов местного самоуправления или коммунальных предприятий, а также сами коммунальные предприятия и юрлица, которые внесены в реестр неприбыльных организаций и учреждений.

Проект закона предусматривает, что в Украине можно проводить такие виды азартных игр: игра в карты, игра в кости, цилиндровые игры (рулетка), интеллектуально-коммерческие игры. Организовывать данные игры можно исключительно в игорных заведениях.

Запрещается организовывать и проводить азартные игры с использованием игровых автоматов, интерактивных игр в электронном (виртуальному) казино, а также устанавливается ограничение на участие в играх лиц в возрасте до 18 лет.

Документ содержит определенные требования к организаторам азартных игр. Так, запрещается формирование уставного капитала организаторов за счет средств, полученных по кредитному договору, договору ссуды или без подтверждения источников их происхождения. Организаторы азартных игр в казино должны обеспечить выполнение таких основных требований: площадь казино должна составлять не менее 400 кв. м; стоимость собственных активов организатора азартных игр в казино в течение срока действия лицензии должна составлять менее 10 млн. грн.

Организаторы интеллектуально-коммерческих игр в электронных (виртуальных) клубах интеллектуально-коммерческих игр обязаны обеспечить выполнение требования, согласно которому стоимость собственных активов должна составлять не менее 5 млн. грн.

Средства, которые платит субъект за лицензию на осуществление игорного бизнеса, направляются в специальный фонд государственного бюджета и используются исключительно для выполнения мероприятий, направленных на развитие спорта и здравоохранения или туризма.