ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Вкладчикам Родовида уже вернули полмиллиарда гривен» пишет - по данным НБУ, вкладчикам Родовид Банка через отделения «Ощадбанка» уже выплатили около 500 млн. грн. Еще 100 млн. грн. вкладчики согласились оставить на счетах Ощадбанка…

http://delo.ua/finance/vkladchikam-rodovida-uzhe-vernul-156921/

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Также «Дело» подает материал «К нарушениям команды Тимошенко причастен министр Азарова», в котором пишет – экс-министр здравоохранения Зиновий Мытник из правительства Николая Азарова причастен к ряду скандальных решений Кабмина Юлии Тимошенко, в том числе по закупке медицинских масок и распределению препарата "Тамифлю"…

http://delo.ua/ukraine/k-narushenijam-komandy-timoshenko-156916/

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Газета «Сегодня» в публикации ««На газовый счетчик» украинцев пока не ставят» пишет - «обязаловка» с установкой газовых счетчиков всем потребителям газа пока отменяется. Президент Виктор Янукович применил право вето к принятому Радой месяц назад закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» и вернул его депутатам со своими предложениями…

http://www.segodnya.ua/news/14246910.html

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Также «Сегодня» в публикации «Газовая свобода: семь шагов к спасению Украины» пишет - во втором квартале за российский газ Украина уже будет платить $295 за 1000 «кубов», на $31 больше, чем в первом, а к концу года может быть и $350 (по договору 2009 года цена газа привязана к стоимости нефтепродуктов, а нефть за последний год почти вдвое подорожала). Издание проанализировало основные идеи, которые высказываются в экспертных кругах, как спасти страну от газовой удавки…

http://www.segodnya.ua/news/14246904.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Гастарбайтеры – «спасательный круг» для украинской экономики» пишет – только в 2010 году заробитчане перевели в Украину 1,5 млрд. долл. Неофициальная цифра больше в разы. Так может плюнуть на кредиты МВФ и начать агитировать народ более активно ехать трудиться за рубеж? Только чтобы не забывали перечислять заработанные деньги в Украину…

http://economics.unian.net/rus/detail/86872

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новой автомагистрали через Днепр в Запорожье быть?» пишет – существуют три «критические» составляющие запорожского строительства - плавучий кран, металлоконструкции и ванты. Из них строительство крана и установка на него гидравлического оборудования – самый проблемный вопрос...

http://economics.unian.net/rus/detail/87104

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Китайский передел» пишет – Китай просит Россию удвоить экспорт нефти и снизить ее цену. Уступки грозят «Роснефти» и «Транснефти» потерями до $30 млрд

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259710/kitajskij_peredel

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Также «Ведомости» в публикации «Красное и «Белая» пишут – «Белая дача» бывшего министра сельского хозяйства, а ныне депутата Госдумы Виктора Семенова снабжает россиян не только овощами, но и настоящим французским вином — ей принадлежит шато с виноградниками во французском Провансе…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259726/krasnoe_i_belaya

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Издание «Известия» в публикации «Приватизация озолотит посредников» пишет – Минэкономразвития РФ внесло в правительство новый план приватизации на 2011-2013 годы. Изменился не только список продаваемого имущества, но даже порядок торгов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3154885/

(УНИАН)