СК «Арсенал Страхование» выступила партнером официального импортера Mitsubishi

СК «Арсенал Страхование» выступила партнером по страхованию компании «Торговый дом - НИКО», официального импортера Mitsubishi Motors в Украине, в проведении тест-драйва обновленной полноприводной линейки автомобилей Mitsubishi для журналистов, который проводился 6 апреля в с. Мигово Черновицкой области.

Семь автомобилей Mitsubishi, принимавших участие в тест-драйве, были застрахованы как в момент перевозки данных транспортных средств автовозами из Киева до места назначения, так и в период проведения самого мероприятия по программе КАСКО «Всё включено». Так же все участники тест-драйва получили качественную страховую защиту от несчастных случаев на транспорте.

Одна из самых совершенных систем полного привода в мире - корпорации Mitsubishi Motors – с честью выдержала испытание суровым бездорожьем и горными реками подножья Карпат. Маршрут тест-драйва, который проходил в формате квеста, был разработан с учетом самых серьезных целей: испытать обновленную полноприводную линейку Mitsubishi настоящим бездорожьем в горной местности с грязевыми участками и множеством довольно глубоких бродов.

«СК «Арсенал Страхование» на 100% выполнила взятые на себя страховые обязательства и проявила себя как надежный партнер, с которым можно иметь дело и быть уверенным в конченом результате. Мы с огромным удовольствием реализовали наше совместное мероприятие и надеемся на будущее сотрудничество. Страховая компания оперативно осуществила выплату страхового возмещения в полном объеме», – отметил директор по маркетингу компании «Торговый дом - НИКО» Ярослав Вовк.

«Страховая выплата по договору страхования автомобилей-участников тест-драйва составила 44 тыс. 236 грн. Наши клиенты всегда могут положиться на профессионализм и качественное обслуживание, рассчитывать на гарантированное возмещение убытка в случае наступления страхового случая в максимально сжатые сроки», - отметил председатель Правления СК «Арсенал Страхование» Максим Туз.

* * * Страховая компания «Арсенал Страхование» является правопреемником СК «Арсенал-Днепр», работающей в Украине с 2005 года, создана командой профессионалов, работающей на рынке с 1992 года и имеющей успешный опыт в страховой сфере. СК «Арсенал Страхование» показала стремительную динамику в развитии. Только за 2010 год клиентская база существенно увеличилась - более 200 тысяч заключённых договоров страхования, количество собранных страховых платежей составило 138 миллионов гривен. За тот же период СК «Арсенал Страхование» было урегулировано 2800 страховых событий и выплачено порядка 12 млн. грн. страховых возмещений. В настоящий момент Компания занимает достойное место среди страховых компаний, что подтверждается итогами рейтинговых исследований.