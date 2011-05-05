ГЛАВНОЕ на 5 мая (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Одним из приоритетных заданий, которые украинская делегация будет ставить перед Парламентской ассамблеей EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства»), является введение безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции народный депутат Украины, сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST Борис ТАРАСЮК.

Он подчеркнул, что «в этом мы видим именно практический конкретный интерес Украины в деятельности Парламентской ассамблеи EURONEST».

Б.ТАРАСЮК также подчеркнул, что новосозданная структура должна стать «дополнительной площадкой для реализации наших национальных интересов, которые заключаются в том, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС, ускорить процесс предоставления украинским гражданам права на безвизовые поездки в страны ЕС».

Как отметил Б.ТАРАСЮК, чем эффективнее украинская делегация будет работать в Парламентской ассамблее EURONEST, тем быстрее будет реализован стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 3 мая состоялось учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST. Был подписан Акт о создании Ассамблеи, приняты правила процедуры, а также избрано руководство.

Законодательство

Внесенный в парламент законопроект о регулировании игорного бизнеса предусматривает запрет на осуществление букмекерской деятельности до принятия соответствующего закона.

Автором данного законопроекта (№8401-1 от 28 апреля 2011 года) является народный депутат Олег ЦАРЕВ. Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, организация и проведение азартных игр в казино разрешается исключительно в специальных территориальных зонах, в частности, в пятизвездочных отелях с количеством номеров не мене 60, трех- и четырехзвездочных гостиницах с количеством номеров не менее 60 в АР Крым.

Организаторами азартных игр не могут быть юрлица, в уставном капитале которых есть доли органов местного самоуправления или коммунальных предприятий, а также сами коммунальные предприятия и юрлица, которые внесены в реестр неприбыльных организаций и учреждений.

Проект закона предусматривает, что в Украине можно проводить такие виды азартных игр: игра в карты, игра в кости, цилиндровые игры (рулетка), интеллектуально-коммерческие игры. Организовывать данные игры можно исключительно в игорных заведениях.

Запрещается организовывать и проводить азартные игры с использованием игровых автоматов, интерактивных игр в электронном (виртуальному) казино, а также устанавливается ограничение на участие в играх лиц в возрасте до 18 лет.

Документ содержит определенные требования к организаторам азартных игр. Так, запрещается формирование уставного капитала организаторов за счет средств, полученных по кредитному договору, договору ссуды или без подтверждения источников их происхождения. Организаторы азартных игр в казино должны обеспечить выполнение таких основных требований: площадь казино должна составлять не менее 400 кв. м; стоимость собственных активов организатора азартных игр в казино в течение срока действия лицензии должна составлять менее 10 млн. грн.

Организаторы интеллектуально-коммерческих игр в электронных (виртуальных) клубах интеллектуально-коммерческих игр обязаны обеспечить выполнение требования, согласно которому стоимость собственных активов должна составлять не менее 5 млн. грн.

Средства, которые платит субъект за лицензию на осуществление игорного бизнеса, направляются в специальный фонд государственного бюджета и используются исключительно для выполнения мероприятий, направленных на развитие спорта и здравоохранения или туризма.

Банки

Количество убыточных банков в Украине за январь-март 2011 года сократилось с 35 до 33, их суммарный убыток составил 2,077 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из 176 банков 43 кредитно-финансовых учреждения были прибыльными, их суммарная прибыль составила 1,866 млрд. грн.

Как сообщалось, чистый сальдированный убыток украинских банков в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократился в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Активы украинских банков в I квартале т.г., по сравнению с началом 2011 года, выросли на 6% - до 998,4 млрд. грн., общие активы - на 5%, до 1,149 трлн. грн., обязательства - на 6,5%, до 856,5 млрд. грн., оплаченный зарегистрированный уставный капитал - на 0,8%, до 147,1 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 апреля 2011 года, имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9670/7,9720 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2923/0,2927 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8660/11,8750 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4892/1,4894 долл./евро (среда, 4 мая, – 1,4858/1,4860 долл./евро).

В среду, 4 мая, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

АПК

Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву не намерен закупать китайскую гречку.

Как пишет «Голос Украины», об этом заявил председатель комитета Алексей ЛЕЛЮК, комментируя слова премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что в случае отсутствия покупателей гречки из Китая она будет отправлена на хранение в резерв.

А.ЛЕЛЮК отметил, что его ведомство не имеет отношения к закупке китайской гречки. «Госрезерв закупает только продукцию, которая соответствует нормам ГОСТ и ГСТУ, что обеспечивает надлежащее качество продукции, хранящейся на наших складах. Поэтому закупка китайской гречки не в компетенции нашего ведомства», - сказал А.ЛЕЛЮК. Он уверен, что после того, как на ажиотаже на гречку заработали производители, в этом году площади посевов гречки существенно увеличатся, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Н.АЗАРОВ сказал, что в случае отсутствия покупателей китайской гречки ее отправят в резерв.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля подписали контракт на поставку гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судом MSC BERYL.

27 апреля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт.

27 апреля в пресс-службе компании «хлеб Инвестстрой» УНИАН сообщили, что на 30 апреля запланирована отгрузка китайской гречки из контейнеров на склады временного хранения для дальнейшего распределения и транспортировки в регионы.

Транспорт

Кабинет Министров Украины распоряжением № 373-р от 27 апреля 2011 года утвердил представленный Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов скорректированный проект "Реконструкция аэровокзального комплекса в коммунальном предприятии "Международный аэропорт «Донецк», разработанный ООО "Среда", общая стоимость реконструкции составляет почти 2,8 млрд. грн.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Проект утвержден с такими основными технико-экономическими показателями: площадь участка – 196,150 тыс. кв. м, из них на привокзальной площади проезды займут 56,5 тыс. кв. м, автостоянки – 28,665 тыс. кв. м. При этом общее количество машино-мест для автомобилей – 732, для автобусов – 60.

Площадь аэровокзала составит 58,7 тыс. кв. м, он будет иметь 6 этажей. Пропускная способность комплекса (прилет и вылет с учетом трансферта) – 3200 пассажиров в час. Общая длина эстакады – 322,6 м. В аэропорту предусмотрено также строительство многоэтажного гаража с автобусной станцией и переходами площадью 24,7 тыс. кв. м, инженерного блока, трансформаторной подстанции № 2, центральной распределительной подстанции, котельной. Также будут построены газовый распределительный пункт, водопроводная насосная станция.

Общая сметная стоимость реконструкции – 2 млрд. 792 млн. 025,052, тыс. грн., в том числе строительно-монтажных работ – 1 млрд. 087 млн. 312,354 тыс. грн., оборудования – 1 млрд. 166 млн. 589,129 тыс. грн., пусконаладочных работ – 3 млн. 932,14 тыс. грн., прочие расходы – 534 млн. 191,429 тыс. грн.

Как отмечается в документе, в частности, общая сметная стоимость выполненных работ по состоянию на 1 марта 2011 г. составляет 643 млн. 432,169 тыс. грн., строительно-монтажных работ – 455 млн. 919,616 тыс. грн., оборудования – 45 млн. 034,243 тыс. грн., прочие расходы – 142 млн. 166,41 тыс. грн.

Напомним, в аэропорту «Донецк» ведутся работы по строительству и реконструкции к Евро-2012 аэровокзального комплекса. Ранее сообщалось, что общая стоимость этого проекта включительно со строительством нового терминала, эстакады, автостоянки и привокзальной площади в соответствии с целевой программой подготовки к Евро-2012 составляет 1 млрд. 399,2 млн. грн. (из госбюджета – 1 млрд. 136,8 млн. грн., из местного бюджета – 262,4 млн. грн.).

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено предусмотреть средства для достройки незавершенных бюджетных объектов при внесении изменений в Государственный бюджет 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Для бюджетных объектов мы будем искать возможность предусмотреть средства при подготовке изменений в Государственный бюджет текущего года, а также – в проекте бюджета на следующий год. Что касается объектов негосударственной формы собственности, то после завершения инвентаризации Национальный банк готов провести совместную встречу при участии представителей банков и вместе искать возможности для финансирования достройки таких объектов», - сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ.

В министерстве напомнили, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ утвердил план мероприятий центральных и местных органов исполнительной власти по достройке незавершенных объектов строительства. Первый этап – определение объектов, которые имеют высокую степень готовности (70% и больше) и могут быть завершены за год-полтора. По статистическим данным, такие объекты составляют 30% от всех незавершенных зданий. До 22 мая перечень объектов и предложения по их достройке министерство вынесет на рассмотрение правительства.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с областными госадминистрациями намерено провести по всей территории Украины инвентаризацию незавершенных объектов строительства с целью решения вопроса целесообразности их достройки, а также определения необходимых объемов финансирования достройки тех объектов, по которым будет принято соответствующее решение. Инвентаризацию планируется завершить в третьей декаде мая.

Напомним, на 1 января 2011 года в Украине насчитывается более 18 тысяч незавершенных объектов.

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«Укрзализныця» отменила рейс рельсового автобуса Тернополь – Львов и в обратном направлении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник обособленного подразделения железнодорожной станции «Тернополь» Александр ВОЗНЮК, обусловлено это решением использовать более экономичный транспорт.

«На дизтопливе сейчас невыгодно ездить, поскольку оно подорожало, а есть возможность использовать более экономичный электротранспорт. К тому же загруженность рельсового автобуса составляла в среднем 76%», – объяснил А.ВОЗНЮК.

По его данным, «Укрзализныця» не исключает внедрения аналогичного транспорта, который был бы оснащен электродвигателем, но это лишь в перспективе.

А.ВОЗНЮК заверил, что у жителей Тернополя после отмены рельсового автобуса не возникнет проблем с добиранием во Львов, поскольку с 1 июня будут возобновлены 6 рейсов поездов, отмененных ранее в связи с намерением реконструировать отдельные пути железной дороги для внедрения скоростного поезда между Львовом и Киевом к Евро-2012. Теперь же от этого замысла отказались.

Как сообщал УНИАН, рельсовый автобус повышенного комфорта второго класса сообщением Тернополь – Львов и в обратном направлении был введен 1 июня 2010 года.

Автобус имел 91 место, путь он преодолевал за 1 час 40 минут, тогда как электрички с Тернополя во Львов едут 3 часа 10 минут, быстрые поезда – свыше 2 часов.

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Кабинет Министров Украины распоряжением № 372-р от 27 апреля 2011 года утвердил представленный Министерством инфраструктуры проект строительства паркинга государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" общей сметной стоимостью 395 млн. 003,5 тыс. грн.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно документу, в частности, стоимость строительно-монтажных работ составляет 254,2 млн. грн., оборудования, мебели и инвентаря – 51,6 млн. грн., пусконаладочных работ – 1,4 млн. грн.

Общая площадь паркинга составит 72,6 тыс. кв. м., площадь участка – 30 тыс. кв. м, площадь застройки – 18,4 тыс. кв. м, количество машино-мест – 2 038.

Срок строительства – 17 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Кабмин утвердил проект и титул строения строительства паркинга в "Борисполе", через несколько дней упразднив его. Согласно предыдущему распоряжению, строительство паркинга на 2038 машино-мест планировалось завершить в 2012 году. Общая стоимость строительных работ – 410 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.

Строительство. Недвижимость

В Автономной Республике Крым 20 объектов размещения прошли категоризацию на «звездность», из них 15 получили категорию «3 звезды», 4 гостиницы – «4 звезды», а ялтинскому отелю «Вилла Елена» присвоена категория «5 звезд».

Об этом УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре Крыма.

Согласно сообщению, в настоящее время начата работа по присвоению категорий сельским усадьбам. Определять категорию объектов зеленого туризма будет комиссия, в состав которой вошли представители Министерства курортов и туризма Крыма, Государственного предприятия «Крымский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», а также представители общественной организации «Слоу Фуд Крым».

Министр курортов и туризма Крыма Георгий ПСАРЕВ заявил, что введение обязательной категоризации объектов размещения позволит стимулировать предпринимательскую конкуренцию, а также повысит качество предоставляемых услуг.

Напомним, Верховная Рада Украины в феврале т.г. приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О туризме» относительно обязательности установления категорий объектам туристической инфраструктуры.

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Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле 2011 года снизилась на 0,43%, или 17 долл., – до 3904 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в апреле самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 055 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 6 435 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,45% (29 долл.) – до 6435 долл./сотка, Броварском – на 0,33% (10 долл.) – до 3012 долл./сотка, Бородянском – на 0,47% (9 долл.) – до 1910 долл./сотка, Макаровском – на 0,45% (8 долл.) – до 1777 долл./сотка, Васильковском – на 0,79% (20 долл.) – до 2511 долл./сотка, Обуховском районе – на 0,39% (18 долл.) – до 4577 долл./сотка,

При этом стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе – на 0,87% (10 долл.) – до 1153 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,29% (3 долл.) – до 1055 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,49% (18 долл.) – до 1227 долл./сотка, Вышгородском – на 0,57% (17 долл.) – до 3025 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,47% (7 долл.) – до 1505 долл./сотка, Фастовском – на 0,26% (3 долл.) – до 1162 долл./сотка, Иванковском районе– на 0,36% (4 долл.) – до 1107 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале 2011 года снизилась на 0,63%, или 25 долл., – до 3925 долл. за сотку; в 2010 году - выросла на 3,1%, или 119 долл., – до 3950 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

День Победы

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ подписал приказ “О проведении праздничных фейерверков в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, в соответствии с приказом, 9 мая в 21.00 в столице Украины городе-герое Киеве, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в городах Винница, Львов, Житомир, Ривне и Днепропетровск состоятся праздничные фейерверки 20-ю залпами.

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В День Победы, 9 мая, на улице Крещатик и Майдане Незалежности в столице состоится праздничное действо, которое будет включать, в частности, парад военной техники времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства администрации, в центре города состоится праздничное шествие, торжественный митинг, военно-исторический фестиваль «Великая Победа. Май 45-го» и массовое театрализованное концертное действо «Ту славную весну не забыть вовек!» с участием ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

«Столица тщательным образом готовилась к Дню Победы, чтобы этот праздник надолго запомнился ветеранам, киевлянам и гостям столицы. 9 мая в центре города состоится праздник, с элементами исторической реконструкции. Также будут выступления молодого поколения в знак благодарности героям, спасшим наше государство, подарили нам мирное небо и возможность жить в согласии. Это будет праздник единения, памяти и взаимопонимания», – прокомментировал праздничные мероприятия председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Предусмотрено, что с 09.00 в центре столицы будут транслировать музыкальный радиоконцерт «Песни Победы». В это же время начнется формирование колонн, которые пройдут торжественным шествием от Бессарабской площади до Майдана Незалежности. На главную улицу столицы планируется вывести БТР, танк Т-34, автомобили «Виллис», ГАЗ-67 с пушками ПТА и ЗИС-5 с пушкой ЗИС-3.

Праздничным маршем центром города пройдут рота барабанщиков Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, знаменосная группа со штандартами четырех Украинских и Партизанского фронтов, рота Почетного караула Вооруженных сил Украины, Киевский академический муниципальный духовой оркестр, колонна барабанщиц Дома профтехобразования, колонна воинов-афганцев и колонны, сформированные представителями каждого из десяти районов столицы. Приобщится к «Маршу Победы» и колонна участников команды Киева танцевального шоу Майдан’s. В официальной колонне Марша ожидается участие руководства государства и города.

В 10.30 на Майдане Незалежности начнется торжественный митинг-концерт «Ту славную весну не забыть вовек», во время которого ожидаются выступления художественных коллективов Вооруженных сил Украины, национальных художественных коллективов, а также представителей талантливой молодежи. В завершение действа киевлян и гостей города ждет сюрприз, пообещали в КГГА.

В 14.00 возле Киевской городской государственной администрации состоится концерт Киевского академического муниципального духового оркестра.

Кроме того, приобщиться к празднованию Победы жители города смогут и в Печерском ландшафтном парке. Там, возле Национального музея истории Великой Отечественной войны, в 11.00 начнется марш-парад духовых оркестров «Салют Победы», который перейдет в праздничный концерт с участием художественных коллективов Украины и будет продолжаться на Певческом поле по меньшей мере до 17.00.

Погода

Завтра, 6 мая, на территории Украины сохранится пасмурная и дождливая погода.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла.

В восточной части грозовые дожди, днем местами сильные; температура ночью 8-13°, днем 16-21°. На остальной территории небольшой дождь, только в Одесской и Николаевской областях без существенных осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

(УНИАН)