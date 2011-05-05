Европол: отмена виз с Украиной и другими соседями расширит присутствие криминала в ЕС

Брюссель. Европол считает, что отмена виз с Украиной и другими восточными соседями ЕС может расширить присутствие криминала этих стран в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе «Оценка угроз организованной преступности ЕС», опубликованном на официальном сайте организации.

В документе, в частности, отмечается, что криминальные группы из бывшего Советского Союза хотят расширить свою активность в ЕС, в связи с чем «могут использовать возможности» будущих решений об отмене виз для Украины и Молдовы.

По данным доклада, украинские преступные группы вовлечены в деятельность по поставке наркотиков, торговле людьми контрабанде сигарет.

Так, согласно докладу, в последние годы получил развитие балтийский путь поставки героина через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину в Румынию и балтийские и северные страны ЕС. Кроме того, по данным Европола, литовские организованные преступные группы концентрируют внимание на Российской Федерации и Украине как источниках прекурсоров для производства синтетических наркотиков.

«Планируемое введение безвизового режима для Украины может упростить трафик по балтийскому пути», - отмечается в докладе.

Восточные страны также упоминаются как наибольшие производители контрафактных сигарет, попадающих в Европу через регион Балтийского моря. При этом наибольшее производство сосредоточено в России, Беларуси, Украине и Молдове.

В докладе подчеркивается, что ущерб бюджетов ЕС и стран-членов от контрафактных сигарет достигает 10 млрд. евро в год.

В документе также отмечается, что отмена виз для Украины, Грузии и России может привести к новым злоупотреблениям в сфере нелегальной миграции.

«Без сомнения, это представит новые возможности для организованных преступных групп, занимающихся нелегальной миграцией и торговлей людьми», - указано в документе.

Европол – Европейское правоохранительное агентство, целью которого является улучшение эффективности и сотрудничество компетентных органов стран-членов ЕС в предупреждении и борьбе с терроризмом, незаконной торговлей наркотиками и другими формами организованной преступности.