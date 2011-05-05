Путин: Таможенный союз и ЕЭП открыты для присоединения других стран

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН подчеркивает, что Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, а также Единое экономическое пространство (ЕЭП) открыты для присоединения других стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на заседании Президиума правительства РФ.

«Подчеркну, Таможенный союз и единое экономическое пространство (ЕЭП) – это не закрытый клуб. Мы открыты для присоединения и других стран, готовы и к более тесному сотрудничеству с Европейским союзом, в том числе в формате конструктивного диалога единого экономического пространства и ЕС», - сказал В.ПУТИН.

По его мнению, формирование единого экономического пространства органично вписывается в концепцию выстраивания гармоничного сообщества экономик на Евразийском континенте.

В.ПУТИН подчеркнул, что к 2012 году стороны должны создать единый рынок со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Он отметил, что этот единый рынок будет работать по единым правилам, с унифицированным законодательством, на основе согласованной налоговой, денежно-кредитной и валютно-финансовой политики, на единых принципах регулирования действий естественных монополий, конкурентной политики, обеспечивать равный, недискриминационный доступ предприятий стран – участниц единого экономического пространства на рынки товаров и услуг, к государственным и муниципальным заказам.

«Главное, чего мы ждём от интеграционного проекта – это дальнейшее сближение наших стран, укрепление экономического потенциала и повышение уровня жизни граждан. Уверен, новый мощный интеграционный союз может кардинально изменить геополитическую конфигурацию на евразийском пространстве, стимулировать объединительные процессы во всех странах СНГ», - сказал В.ПУТИН.