Президент обязал органы исполнительной власти обеспечить доступ к публичной информации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обязал органы исполнительной власти принять меры для доступа к публичной информации.

Соответствующий Указ Президента № 547/2011 от 5 мая 2011 года размещен на сайте главы государства.

Так, Кабинету министров поручено обеспечивать в установленном порядке осуществление финансирования предусмотренных Законом «О доступе к публичной информации» мероприятий, выполняемых распорядителями информации, которые содержатся за счет средств государственного бюджета Украины. Правительство должно утвердить в определенный Законом «О доступе к публичной информации» срок предельные нормы расходов на копирование и печатание документов; подготовить вместе со Службой безопасности Украины и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о совершенствовании законодательных актов относительно доступа к информации с ограниченным доступом и ответственности за нарушение таких актов; ввести мониторинг выполнения органами исполнительной власти Закона «О доступе к публичной информации» и мониторинг судебных решений, принятых в связи с нарушением права на получение публичной информации, осуществлять в случае необходимости подготовку предложений по совершенствованию названного закона и вносить их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение ВР законопроекты относительно осуществления государственного контроля над обеспечением распорядителями информации доступа к публичной информации; предпринять меры по обеспечению унифицированного подхода при утверждении органами исполнительной власти инструкций по вопросам учета, хранения и использования документов и других материальных носителей, которые содержат сведения, представляющие служебную информацию.

Президент также поручил Кабмину, центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской, Севастопольской городским, районным государственным администрациям обеспечить безоговорочное выполнение Закона «О доступе к публичной информации». В частности, разработать и утвердить формы запросов на информацию, которые должны содержать сжатую инструкцию о процедуре подачи запроса на информацию, ее получения и тому подобное; порядок составления, подачи запросов в устной, письменной или другой форме (по почте, по факсу, по телефону, по электронной почте); ввести учет запросов на информацию; определить (образовать) специальные структурные подразделения или определить должностных лиц, которые будут организовывать доступ к публичной информации, и задания таких структурных подразделений или лиц и тому подобное.

Указом предусмотрено возложить на руководителей центральных и местных органов исполнительной власти персональную ответственность за обеспечение надлежащего выполнения соответствующими органами требований данного закона. Кроме того, прелагается органам местного самоуправления предпринять меры по обеспечению доступа граждан к публичной информации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.