Главное на 5 мая (вечер)

Финансы

В Украине число убыточных банков за январь-март сократилось с 35 до 33

Количество убыточных банков в Украине за январь-март 2011 года сократилось с 35 до 33, их суммарный убыток составил 2,077 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из 176 банков 43 кредитно-финансовых учреждения были прибыльными, их суммарная прибыль составила 1,866 млрд. грн.

Как сообщалось, чистый сальдированный убыток украинских банков в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократился в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Активы украинских банков в I квартале т.г., по сравнению с началом 2011 года, выросли на 6% - до 998,4 млрд. грн., общие активы - на 5%, до 1,149 трлн. грн., обязательства - на 6,5%, до 856,5 млрд. грн., оплаченный зарегистрированный уставный капитал - на 0,8%, до 147,1 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 апреля 2011 года, имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

***

Госбюджет Украины сведен с дефицитом 0,8 млрд. грн. - почти в 7 раз меньше, чем годом ранее

Государственный бюджет Украины в январе-марте 2011 года сведен с дефицитом 799,9 млн. грн., что почти в 7 раз меньше, чем за соответствующий период 2010 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы Госбюджета составили 66,419 млрд. грн., что 28,4% превышает соответствующий показатель 2010 года. В т.ч. в общий фонд Госбюджета поступило 56,671 млрд. грн., что на 1% превышает план на этот период.

Расходы Госбюджета увеличились на 16,2% - до 66,683 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда составили 58,838 млрд. грн.

В январе-марте-2011 из Госбюджета было выдано кредитов на 1,029 млрд. грн., возвращено – 492,9 млн. грн.

По данным Минфина, в январе-марте 2011 г. на погашение основной суммы долга из Госбюджета направлено 15,257 млрд. грн., тогда как заимствования в Госбюджет составили 23,579 млрд. грн. От приватизации государственного имущества за этот период в Госбюджет поступило 1,094 млрд. грн.

Госбюджет Украины на 2011 год (с учетом поправок) утвержден с доходами 285,072 млрд. грн. и расходами – 325,529 млрд. грн. Предельный дефицит Госбюджета Украины в 2011 году установлен на уровне 38,843 млрд. грн.

***

ТЭК

Закончено строительство первой нитки «Северного потока» - Путин

Москва. Закончено строительство первой нитки газопровода «Северный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на заседании Президиума правительства РФ.

«Первая нитка – именно она закончена строительством – 27,5 млрд. куб. м газа. Вторая будет создана в следующем году, и будет 55 млрд. куб. м. Это не «окно», но это «форточка» в Европу для одного из наших экспортных товаров», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что работы продолжались менее чем 1,5 года с применением самых высоких технологий и соблюдением экологических требований.

В.ПУТИН отметил, что по «Северному потоку» газ будет поставляться практически во всю северо-западную Европу – Германию, Францию, Бельгию, Данию, Великобританию.

«Работа завершена, но она и продолжается - повторяю, по второй нитке будет продолжаться. Будем работать и над другими инфраструктурными проектами», - заявил он.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.

***

Транспортировка газа по «Северному потоку» начнется в четвертом квартале 2011 года

Начало транспортировки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток» напрямую из России в страны Европейского Союза намечено на четвертый квартал текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream AG.

Три секции, из которых состоит первая нитка, сообщается в пресс-релизе компании, будут соединены между собой на морском дне в водах Финляндии и Швеции летом текущего года.

После завершения строительства второй нитки в конце 2012 года «Северный поток» сможет транспортировать из России в Европу 55 млрд. кубометров газа в год, что достаточно для обеспечения 26 миллионов домохозяйств.

Также в компании сообщили, что ни один из других планируемых газопроводов производительностью более 10 млрд. кубометров не будет введен в эксплуатацию раньше 2015 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток», обеспечивающей транспортировку из России в Европу 27,5 млрд. куб. м газа в год.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» с бюджетом 7,4 млрд. евро реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.

***

Агро

Аграрии посеяли яровые зерновые на площади 5,9 млн. га - 78% от прогноза

В Украине на 5 мая т.г. яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 5,9 млн. га (78% от прогноза), что почти на уровне соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, в хозяйствах Николаевской, Одесской, Киевской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой и Ривненской областей посеяно 90-96% прогнозируемых площадей.

Низкими темпами проводится сев яровых зерновых в хозяйствах Полтавской, Сумской, Кировоградской и Ивано-Франковской областей, в которых посеяно лишь 62-72% прогнозируемых площадей.

Согласно данным министерства, кукуруза на зерно посеяна на площади 2,1 млн. га (67% прогноза), гречка - на 57 тыс. га (18%), просо - на 41 тыс. га (32% прогноза).

Из технических культур сахарная свекла посеяна на площади 534 тыс. га (97% прогноза), что на 65 тыс. га больше, чем на 5 мая 2010 года. Завершен сев в Полтавской (109%), Житомирской (108%), Львовской (106%), Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Волынской и Черниговской областях - по 100% прогнозируемых площадей. Отстают с посевом сахарной свеклы в Черкасской (72% прогноза) и Харьковской (87%) областях.

Подсолнечник посеян на площади 2,3 млн. га (65% прогноза). Соя посеяна на площади 533 тыс. га (47% прогноза).

Сообщается также, что, по уточненным данным регионов, вся посевная площадь под урожай текущего года составит 26,7 млн. га (на уровне прошлого года), в том числе зерновые культуры - 15,6 млн. га (на 443 тыс. га больше 2010 года), из которых озимые зерновые - 8,0 млн. га, яровые зерновые и зернобобовые (включая кукурузу) - 7,6 млн. гектаров.

Прогнозируется расширение посевных площадей по сравнению с прошлым годом под кукурузой на зерно до 3,2 млн. га, или на 457 тыс. га (на 17%) больше показателя прошлого года, гречкой - до 313,5 тыс. га или больше на 98 тыс. га (на 45%) и просом - до 131 тыс. га или больше на 41 тыс. га (на 46%).

Технические культуры будут занимать площадь 6,5 млн. га, из них сахарную свеклу прогнозируется посеять на площади 553 тыс. га, что на 50 тыс. га (на 10%) больше показателя прошлого года.

Картофель и овощи займут площадь около 2,0 млн. га, кормовые культуры - 2,7 млн. га.

Отмечается также, что обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) составляет 975,8 тыс. тонн, или 103% от потребности, подсолнечника - 22 тыс. тонн (111%), кукурузы - 84,7 тыс. тонн (108%), сои - 97,2 тыс. тонн (106%), картофеля - 4,5 млн. тонн (100%). Сообщается, что все регионы полностью обеспечены семенами.

Сельскохозяйственными предприятиями до посевных кондиций подготовлено 772 тыс. тонн (118%) семян зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).

***

Потребность аграриев в кредитах составляет 7,2 млрд. грн.

Потребность аграриев в кредитах составляет 7,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, информируя о состоянии проведения весенне-полевых работ и их материально-техническом обеспечении.

В Минагропроде отмечают, что фактически получено 4,5 млрд. грн. кредитов, из них 3,6 млрд. грн. - банковские кредиты и 923 млн. грн. - товарные кредиты.

Согласно сообщению, на 1 га пашни привлечено 164 гривны кредитов. Процентные ставки 13,4–25%.

Отмечают также, что уровень просроченных кредитов - 12,9%.

***

Фондовый рынок

ФГИУ выставил на продажу целостные имущественные комплексы двух ГЭС

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Велико-Сорочинской ГЭС (Полтавская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная цена продажи составляет 378 тыс. 513,60 грн., в том числе НДС – 63 тыс. 85,60 грн.

В условиях продажи содержатся требования относительно сохранения на протяжении 5 лет профиля деятельности ГЭС по производству электроэнергии, проведения на протяжении 3 лет работ по реконструкции ГЭС, установки нового оборудования, в том числе гидрогенераторов, недопущения увольнения работающих и т.д.

Конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Велико-Сорочинской ГЭС состоится 27 мая этого года.

ФГИУ также объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Шишацкой ГЭС (Полтавская обл.).

Начальная цена продажи составляет 1 млн. 218 тыс. 463,20 тыс. грн., в том числе НДС – 203 тыс. 77,20 грн.

В условиях продажи также содержится требование сохранить на протяжении 5 лет профиль деятельности ГЭС по производству электроэнергии, провести на протяжении 2 лет работы по реконструкции ГЭС, установить новое оборудование, сохранить существующих рабочие места и пр.

Конкурс по продаже целостного имущественного комплекса Шишацкой ГЭС состоится 27 мая этого года.

***

ФГИУ повторно выставит на продажу 51% акций «Донбасс-МАЗ-сервис», снизив цену пакета

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно проведет аукцион по продаже государственной доли ООО «Донбасс-МАЗ-сервис» в размере 51%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, при этом начальная стоимость выставляемой на продажу госдоли будет снижена на 30% - до 768 тыс. 715,99 грн. (без НДС).

Аукцион будет проведет 30 мая в Донецке.

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ уже снижал начальную стоимость выставляемых на продажу акций «Донбасс-МАЗ-сервиса» на 10% - до 988,3 тыс. грн. (без НДС), однако госдоля предприятия так и не была реализована.

Справка УНИАН. ООО «Донбасс-МАЗ-сервис» занимается оптовой торговлей автомобильными деталями и приборами, деятельностью автомобильного грузового транспорта, организацией перевозок грузов и пр.

Балансовая стоимость основных фондов, по состоянию на 30 сентября 2010 года, составляла 547,9 тыс. грн., износ основных фондов – 283 тыс. грн., чистая прибыль – 61 тыс. грн., кредиторская задолженность – 105,8 тыс. грн., дебиторская – 3,1 тыс. грн., доход – 96 тыс. грн.

***

Транспорт/Связь

Морские порты за 4 месяца увеличили переработку грузов на 3,5%

По оперативным данным, за 4 месяца 2011 года в восемнадцати морских портах Украины переработано 37 млн. 316 тыс. грузов, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Общий объем переработки транзитных грузов за январь-апрель т.г. составил 13 млн. 966 тыс. тонн, что на 25,5% больше, чем в прошлом году. Кроме того, на складах портов в ожидании обработки находится 3 млн. 785 тыс. тонн грузов.

Среди лидеров по росту объемов переработки грузов по результатам четырех месяцев 2011 года: Бердянский порт - обработано на 49% больше грузов, чем в январе-апреле 2010 г.; Севастопольский и Ялтинский порты - рост на 36%; Ренийский порт - рост на 19,4%.

Среди лидеров по росту уровня переработки транзитных грузов: Керченский порт - обработано на 155% больше грузов, чем в январе-апреле 2010 г.; Бердянский порт - на 124% больше; Порт «Южный» - на 63% больше.

Напомним, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, являются руда, зерно, металлы, уголь, нефть, нефтепродукты и контейнеры.

Как отмечается в сообщении, Министерство инфраструктуры поддерживает инициативы портов, которые привлекают новые грузопотоки. Сейчас порты работают над программой увеличения тыловых площадей и расширения железнодорожных линий и грузовых площадок для разгрузки, что позволит увеличить суточную норму обработки вагонов и улучшит показатели работы, как портов, так и «Укрзализныци».

УНИАН