Анонс на 6 мая

* В Администрации Государственной специальной службы транспорта состоятся торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, в которых примет участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников. В программе: встреча ветеранов Великой Отечественной войны, возложение гирлянды и цветов к памятнику «Погибшим воинам», салют, праздничный концерт; выступление военного оркестра, роты почетного караула 8 учебного Черниговского центра Госспецтрасслужбы.

* Состоится торжественное открытие Первого фестиваля цветов. В церемонии примут участие: председатель КГГА Александр Попов и генерального директора КО «Київзеленбуд» Николая Назаренко.

* Состоится общественная презентация Закона «О доступе к публичной информации» и нового Закона «Об информации», которые вступают в силу 9 мая. Участники: председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации Андрей Шевченко, координатор партнерства «Новый Гражданин» Светлана Залищук, руководитель программ Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба, журналист Егор Соболев.

* Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев примет участие в церемонии подведения итогов Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

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