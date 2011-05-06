ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Тимошенко поехала на Сумщину защищать работников» пишет - Генпрокуратура разрешила Тимошенко посетить 5-6 мая Сумскую область. Как пишет оппозиционерка в своем "Твиттере", там она намерена защищать тысячи уволенных работников завода им. Фрунзе, предпринимателей, врачей и учителей…

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-poehala-na-sumschinu-z-156967/

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Также «Дело» подает материал «В этом году Россия пустит газ по «Северному потоку», в котором пишет – завершена прокладка первой нитки газопровода Nord Stream. Летом этого года будут соединены все секции газопровода, а в конце года по "Северному потоку" обещают пустить первый газ в Германию в обход Украины и Беларуси…

http://delo.ua/world/v-etom-godu-rossija-pustit-gaz-156954/

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Газета «Сегодня» в публикации «Украину пугает призрак дефолта» пишет - украинцев в очередной раз начали пугать угрозой дефолта, то есть неспособностью государства рассчитаться по долгам, что может привести к обвалу гривни и скачку цен. Эксперты утверждают, что у нас почти трехкратный рост за последние два с половиной года внешнего и внутреннего долга, который достиг 40% ВВП…

http://www.segodnya.ua/news/14247182.html

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Также «Сегодня» в публикации «Китайская гречка будет продаваться долго, но таки разойдется» пишет - крупа появится в магазинах к 9 мая…

http://www.segodnya.ua/news/14247210.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые газовые контракты: главное, чтобы не получилось как всегда…» пишет – попытки Украины с 2008 года наладить ситуацию с закупкой российского газа заканчивались полным провалом и усилением зависимости Киева от Москвы в этом вопросе. Между тем, сейчас правительство убеждает нас, что сможет изменить ситуацию. Оптимизм Кабмина вызывает не только удивление, но и опасение…

http://economics.unian.net/rus/detail/87339

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рекорд» Азарова: как резервы НБУ достигают исторического максимума…» пишет – премьер-министр заявил, что резервы НБУ достигли рекордных размеров, но при этом «ошибся» в цифре, этак на миллиард "убитых енотов". Эксперты исправили «прокол», а также пояснили, с чем связаны в нынешнем году успехи регулятора…

http://economics.unian.net/rus/detail/87310

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Долю в Glencore получат не все» пишет – IPO Glencore вызвало огромный ажиотаж среди инвесторов. Спрос на расписки трейдера уже превысил предложение. После сделки топ-менеджеры Glencore станут миллиардерами. Заметную роль в бизнесе крупнейшего в мире трейдера играет и Россия…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259807/dolyu_v_glencore_poluchat_ne_vse

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Также «Ведомости» в публикации «Сговорчивые нефтяники» пишут – премьер России Владимир Путин нашел причину топливного кризиса: «Дело не в дефиците. Дело в сговоре». А вице-премьер РФ Игорь Сечин, возможно, намерен ограничить экспорт нефти…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259806/sgovorchivye_neftyaniki

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Издание «Известия» в публикации «У вас украли будущую пенсию» пишет – граждане России начали получать «письма счастья» из Пенсионного фонда. При этом многие из них обнаружили, что накопления без их ведома «утекли» из государственного Пенсионного фонда в частные. "Известия" выяснили, что ждет жертв мошенничества и какие изменения законов могут исправить ситуацию…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3154934/

(УНИАН)