«Фокстрот» поддерживает движение юных инспекторов (фото)

«Твой друг - безопасное движение!» - под таким лозунгом 30 апреля в Запорожье состоялся полуфинальный турнир лучших команд КВН-ЮИД из Луганской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Запорожской областей. Уже девять лет подряд призовой фонд участникам творческого соревнования обеспечивает компания «Фокстрот. Техника для дома», сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, цель мероприятия - привлечение школьников для участия в работе по предотвращению детского дорожного травматизма, привитие несовершеннолетним уважения к профессии сотрудника милиции, организация содержательного досуга школьников. Организатором конкурса школьных команд КВН-ЮИД является Департамент ГАИ МВД Украины, специалистам которого системно помогают Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины и Всеукраинский союз автомобилистов.

«Высокие цели организаторов и талантливую молодежь надо поддерживать, - считает начальник управления коммерции компании «Фокстрот. Техника для дома» Юрий Пономаренко. - Компания уже 9 лет является партнером КВН-ЮИД в рамках собственного социального проекта «Школа безопасности» и одаривает всех участников соревнования подарками. Мы благодарим учащимся за помощь взрослым в пропаганде главных правил в жизни - как остаться целым и здоровым, будучи участником дорожного движения. Верим, что подарки от «Фокстрота» сделают работу ЮИДовцев с КВНа более комфортной и эффективной».

Победители - юные артисты из 88-й школы г. Запорожье из команды «88 чудо света» - получили в подарок музыкальный синтезатор и поедут на море: осенью в МДЦ «Артек» и летом - в крупнейший в Украине аквапарк «Остров Сокровищ» в Кирилловке на Азове.

Аплодисменты благодарных зрителей, подарки от организаторов и партнеров получили также остальные КВНовцы: за второй результат - команда из Днепропетровска, за третье место - из Луганска и Киевской области. Гости из Киевщины понравились мюзиклом о дороге, а луганчане запомнились своей версии развития организации дорожного движения от первобытных времен до наших дней.

«Пусть не решить нам всех проблем», - говорится в гимне КВН. Но, похоже, КВН с приставкой ЮИД, перед собой такую задачу ставит. И если в результате этих усилий хотя бы одной трагедией или несчастным случаем с несовершеннолетними будет меньше, то от этого «пусть станет радостнее всем», - отметили в компании.

На пути полуфиналов КВН-ЮИД-2011 остались еще две остановки - Ужгород, где сыграют 6 команд западного региона страны, и Севастополь, где поборются артисты ЮИДовцы южных команд. А в сентябре всех поклонников движения ЮИД пригласит «Артек» - на Всеукраинский 35 слет юных инспекторов движения и финал 15 КВН-ЮИРа.

Справка УНИАН. Уже 15 лет КВН-ЮИД является эффективным способом воспитывать законопослушных участников дорожного движения. Конкурс учредили и ежегодно организуют Департамент ГАИ Министерства внутренних дел Украины, Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины, Всеукраинский Союз автомобилистов Украины. Генеральным партнером уже 9 лет является сеть супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома». Цель творческого соревнования школьных команд КВН-ЮИД - способствовать привлечению широких масс школьников к участию в работе, направленной на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, привитие школьникам уважения к профессии милиционера, организация досуга школьников и молодежи. Второй год подряд в усилия организаторов конкурса приобщаются учредители аквапарка "Остров Сокровищ» в Кирилловке на Азове, дополняющие призовой фонд от «Фокстрота» собственными подарками - сертификатами на бесплатное посещение крупнейшего в Украине аквапарка летом 2011 года.