Главное на 6 мая (день)

Энергетика

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в апреле 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании во втором квартале 2011 года составляет около 297 долларов США.

В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

В январе-марте 2011 года нефтегазодобывающие компании НАК «Нафтогаз Украины» добыли 4,565 млрд. куб. м газа и 768,5 тыс. тонн нефти и газового конденсата.

Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», переданном агентству УНИАН.

В I квартале т.г. все предприятия компании, за исключением ПАО «Укрнафта», полностью выполнили плановые задания по добыче углеводородов.

В I квартале т.г. нефтегазодобывающие предприятия компании проводили геологоразведочные работы на 49 площадях и месторождениях в трех нефтегазоносных регионах Украины: Восточном, Западном и Южном. Объемы поисково-разведывательного бурения за этот период составили около 36,44 тыс. м.

В результате проведения геологоразведочных работ были расширены контуры залежей Новотроицкого и Солоховского месторождений, а также открыты новые газовые залежи на Отрадненском месторождении.

За три месяца 2011 года были выполнены полевые сейсморазведочные исследования в объеме 353,9 пог. км 2D и 139 кв. км 3D; были пробурены 43,027 тыс. м эксплуатационных скважин.

Социальная политика

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО обещает социальные забастовки в случае проведения властью пенсионной реформы в нынешнем виде.

Об этом она заявила на встрече с жителями села Солнечное Сумской области, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мы сегодня поднимаем людей на тот случай, если они начнут проводить эту антисоциальную пенсионную реформу в парламенте, чтобы мы всеми силами - возможными и невозможным - останавливали принятие данного закона, потому что потом люди не найдут своих пенсий", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительственная пенсионная реформа приведет к разрушению национальной системы пенсионного обеспечения.

"Повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин - это недопустимо. Но в этом законопроекте заложена другая взрывчатка: все пенсионные налоги и взносы, которые платят работающие люди, власть планирует направить в частные фонды. Это – самое страшное", - отметила лидер партии «Батькивщина».

По ее словам, правительственный проект закона о пенсионной реформе предусматривает уменьшение роли государственного Пенсионного фонда. "Они планируют, чтобы эти взносы шли не в государственный Пенсионный фонд, а в специальные пенсионные фонды, которые создаются приближенными к действующей власти людьми, по сути, теневыми бизнесменами. И когда придет время получать вам пенсии, то вам расскажут, что они, к сожалению, обанкротились, их просто нет, как это было с трастами. В этом заключается опасность", - объяснила она.

До 2015 года правительство обеспечит жильем всех инвалидов войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», об этом вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил накануне празднования 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«В ближайшие три-четыре года этот вопрос будет окончательно решен», – пообещал С.ТИГИПКО.

По его словам, в этом году на выплату помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и жертвам нацистских преследований государство выделило 550 млн. грн. Всего помощь получили 2,1 млн. украинцев.

«Впервые государство выплатило эту помощь заблаговременно, чтобы люди имели возможность достойно встретить праздник Победы», – отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, в следующие годы размер помощи ветеранам постоянно будет увеличиваться.

Он добавил, что Министерство социальной политики разрабатывает программу улучшения социальной защиты ветеранов и инвалидов войны до 2015 года, которой будет предусмотрено повышение пенсий, социальных выплат и улучшения уровня обеспечения жильем.

«Впервые за годы независимости мы разрабатываем дорожную карту реформ в социальной сфере. План мероприятий по улучшению социальной защиты украинцев, в частности, предусматривает значительное повышение помощи ко Дню Победы уже со следующего года. Если сейчас она составляет, например, для инвалидов первой группы 1 тыс. грн., то в 2015 году размер разовой помощи будет 3,8 тыс. грн.», – отметил С.ТИГИПКО.

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что с 2012 года планируется ежегодное повышение пенсий для инвалидов войны на 25%. «Мы рассчитываем, что в 2015 году эти пенсии будут составлять более 5 тыс. грн.», – подчеркнул чиновник.

Государственное казначейство Украины обеспечило в апреле текущего года открытие ассигнований и выплату ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований в размере 536,4 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Госказначейства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО отметил, что в 2011 году ветераны Великой Отечественной войны – инвалиды І группы получат по 1 тыс. грн. ежегодной разовой помощи, ІІ группы – по 900 грн., ІІІ – 800 грн. По его словам, в этом году увеличатся разовые выплаты воинам-интернационалистам. В частности, воины-интернационалисты – инвалиды І группы получат по 730 грн., ІІ группы – 580 грн., ІІІ группы – 510 грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам», в соответствии с которым увеличиваются размеры денежной помощи для указанной категории граждан со стороны государства.

В частности, повышается с 10 до 20% уровень обеспечения прожиточного минимума для детей-инвалидов в малообеспеченной семье. Так, для детей-инвалидов до 6 лет это увеличение составляет 41,6 грн., а в возрасте от 6 до 18 лет - почти 50 грн.

Кроме того, государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны с очень высокой степенью потери здоровья, очень высокой зависимостью от постоянного ухода за отдельными категориями увеличивается:

- лицам из числа военнослужащих и других лиц, которым назначены пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», - с 400 до 800 грн.;

- лицам, которые получают пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет в соответствии с другими законами - со 120 до 240 грн.

Также усиливается государственная поддержка инвалидов с детства и семей, в которых есть дети-инвалиды. Размер государственной социальной помощи гражданам этой категории, которые входят в 1-ю группы, увеличивается на 25%. Кроме того, расширяется круг граждан, которые имеют право получать надбавку по уходу за ребенком-инвалидом.

«Таким образом, введение законодательного акта о повышении размера государственной помощи детям-инвалидам из малообеспеченных семей, инвалидам войны, инвалидам с детства даст возможность повысить их социальную защиту, а также свидетельствует о том, что Президент Украины заботится об интересах тех граждан Украины, которые нуждаются в первоочередной поддержке со стороны государства» - отметили в пресс-службе главы государства.

В Европейском Союзе считают преждевременными выводы, содержащиеся в докладе Европола, относительно того, что введение безвизового режима с восточными соседями ЕС может представлять угрозу в области организованной преступности.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил источник в дипломатической службе ЕС.

«Факт, что есть риски безопасности. Но мы имеем План действий по либерализации визового режима. В нем уделяется внимание вопросам безопасности документов, пограничного управления и организованной преступности. И без выполнения этих обязательств не будет безвизового режима», - подчеркнул собеседник.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Европол опубликовал доклад, в котором, в частности, отметил, что введение безвизового режима с восточными соседями, такими, как Россия, Украина, Грузия и Молдова может привести к росту незаконного трафика наркотиков, контрабанды сигарет и увеличению случаев торговли людьми в ЕС.

Финансы

Цена на серебро, которая била рекорды последние несколько месяцев, неожиданно рухнула на 12%, потянув за собой золото, которое потеряло 3% на биржевых торгах в четверг, 5 мая.

Резкое снижение стоимости драгоценных металлов стало причиной ажиотажа на мировых рынках: инвесторы стали быстро избавляться от активов в золоте и серебре. Всего несколькими днями раньше аналитики заметили, что миллиардер Джордж Сорос начал продавать золото и серебро.

После грандиозного падения в четверг стоимость драгоценных металлов начинает незначительно повышаться в пятницу, 6 мая, сообщает Reuters.

Упавшие в цене фьючерсы на серебро на бирже COMEX, торговавшиеся на уровне 34,27 долл. на утренних торгах, выросли до 35,55 долл. Как отмечают участники рынка, столь резкое падение в последний раз было зафиксировано в 1980 году.

Цены на серебро достигли максимального уровня более чем за 31 год 25 апреля 2011 года. Тогда его котировки поднялись до отметки в 49,820 долл. за унцию.

Сейчас серебро на COMEX продолжает дешеветь и торгуется значительно ниже уровня 40 долл. за унцию.









