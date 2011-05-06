Общественный порядок в День Победы будут обеспечивать более 38 тысяч правоохранителей

В Украине во время празднования Дня Победы общественный порядок будут обеспечивать более 38 тысяч правоохранителей.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте милиции общественной безопасности МВД Украины.

Отмечается также, что 9 мая на территории государства в почти шести тысячах населенных пунктах пройдут приблизительно 10 тысяч мероприятий, посвященных 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ожидается, что в празднованиях примут участие более 3 миллионов человек.

Только в Киеве запланированы 10 массовых мероприятий.

Охрану общественного порядка в столице будут обеспечивать более 3,3 тысяч правоохранителей.

Личный состав органов внутренних дел в праздничные дни переведен на усиленный вариант несения службы.

В Министерстве и подчиненных подразделениях будут работать оперативные штабы с целью осуществления контроля над выполнением ряда организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка во время празднования Дня Победы.