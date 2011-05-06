Реклама лекарств должна предупреждать об угрозе самолечения. Президент подписал закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменения в статью 21 Закона Украины “О рекламе”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данным законом предусмотрено, что реклама лекарственных средств должна содержать предупреждение об угрозе самолечения.

Данным законом определено, что текст предупреждения должен быть такого содержания: «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья». В соответствии с законом этот текст должен занимать не менее 15 процентов площади или объема (длительности) всей рекламы.

Данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.