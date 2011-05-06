Главное на 6 мая (вечер)

Финансы

Доходы госбюджета в январе-апреле составили 89,808 млрд. грн. – 32% годового плана

За январь-апрель 2011 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 89,808 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что составляет 32% от годового плана поступлений.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле т.г. в общий фонд госбюджета поступило 77,211 млрд. грн., в т.ч. поступления налога на добавленную стоимость (с учетом возмещения НДС) составили 40,472 млрд. грн., что на 9,6% больше планового показателя на указанный период, налога на прибыль – 13,107 млрд. грн., что на 4,9% больше плана.

В специальный фонд госбюджета за январь-апрель 2011 года поступило 12,598 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2011 год (с учетом поправок) утвержден с доходами 285,072 млрд. грн. и расходами 325,529 млрд. грн. Предельный дефицит госбюджета Украины в 2011 году установлен на уровне 38,843 млрд. грн.

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Инфляция в апреле составила 1,3%, с начала года – 4,7%

Индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в апреле т.г. по сравнению с мартом т.г. составил 1,3%, с начала года – 4,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Инфляция в апреле 2011 года по сравнению с апрелем 2010 года составляет 9,4%.

На продукты питания в марте т.г. по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,6%. В частности, на 6,8% подорожали овощи, на 2,2% подорожал хлеб и хлебопродукты, на 4% - фрукты и сахар, на 3,2% - яйца, на 2,9% - макаронные изделия.

В то же время, на 2,4% подешевело молоко.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива повысились на 1,7%, услуги транспорта подорожали на 3,3% преимущественно за счет роста цен на топливо и смазочные материалы – на 4,9%. Тарифы на электроэнергию повысились на 15,1%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в марте т.г. в Украине по сравнению с февралем составила 1,4%.

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Международные валютные резервы НБУ в апреле выросли на 5,3%

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле 2011 года выросли на 5,3%, или на 1,923 млрд. долл., - до 38,351 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года золотовалютные резервы увеличились на 10,9%, или на 3,775 млрд. долл., – с 34,576 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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ТЭК

Добыча угля в Украине увеличилась на 9,5% – до 27 млн. тонн

Угольные предприятия Украины за январь-апрель 2011 года добыли 26 млн. 935,8 тыс. тонн угля, что на 9,5%, или 2 млн. 344,1 тыс. тонн, больше показателя за аналогичный период 2010 года и на 22,2%, или 4 млн. 895,3 тыс. тонн, превышает плановый показатель.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в частности, за январь-апрель т.г. предприятия, подчиненные Минэнергоугля, добыли 12 млн. 689,5 тыс. тонн угля, что на 7%, или 827,5 тыс. тонн, превышает плановый показатель. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года добыча увеличилась на 10%, или 1 млн. 151,1 тыс. тонн.

За апрель 2011 года угольные предприятия Украины добыли 6 млн. 833,2 тыс. тонн угля, что на 23,6%, или 1 млн. 305,2 тыс. тонн, превышает плановый показатель, и на 6%, или 384,1 тыс. тонн, больше показателя за апрель 2010 года.

В апреле т.г. предприятия, подчиненные Минэнергоугля, добыли 3 млн. 300,9 тыс. тонн угля, что на 8,7%, или 264,3 тыс. тонн, больше планового задания и на 10,8%, или 322,2 тыс. тонн, превышает показатель за апрель 2010 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

В 2009 году Украина сократила добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.

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Агро

В Украине будет создан государственный кадастр виноградников

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк поручил ученым Института имени Таирова создать государственный кадастр виноградных насаждений.

Как сообщает пресс-служба министерства, об этом он сказал, выступая перед аграриями Крыма на совещании «Состояние и перспективы развития садоводства, виноградарства и виноделия».

По словам министра, возрождение отрасли виноградарства и виноделия невозможно без немедленной инвентаризации и тщательного учета отечественных виноградников.

«Я дал поручение Институту виноградарства и виноделия имени Таирова разработать кадастр виноградников. Если мы будем иметь учет виноградных насаждений, то мы будем понимать, сколько вина возможно произвести, сколько произвели и сколько есть фальсификата на отечественном рынке", - сообщил глава Минагропрода.

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В развитие виноградарства и виноделия необходимо ежегодно вкладывать 5 млрд. грн.

В развитие отрасли виноградарства и виноделия необходимо ежегодно вкладывать 5 млрд. грн. инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил глава министерства Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе рабочей поездки в Крым.

Он также сообщил, что именно для привлечения инвестиционных средств в таком размере министерство будет инициировать необходимые изменения в действующее законодательство и популяризировать культуру потребления вина.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вино должно стать в Украине продуктом питания, ведь отечественные виноделы умеют делать качественные продукты виноградарства.

Вместе с тем, отметил министр, для поддержки отрасли из государственного бюджета ежегодно выделяется 500-600 млн. грн. «Это достаточно серьезный размер поддержки со стороны государства, поэтому это должно стать непременной мотивацией для привлечения дополнительных инвестиций. Но для этого необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Украина имеет мощную историю виноделия и виноградарства, и мы уже начали возрождение этой отрасли», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Сообщается также, что Минагропрод поддерживает законопроект относительно замены 1-процентного сбора на 1,5-процентный. По мнению министра, эти средства необходимо направить на поддержку сооружения фруктохранилищ. Кроме того, одними из наиболее актуальных сейчас являются вопросы стоимости лицензий и распределения средств.

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Китайскую гречку могут заложить в Госрезерв после проверки на соответствие ГОСТу

Китайская гречка может быть заложена в Госрезерв после проведения проверки на соответствие ГОСТу и по поручению правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства резерва, об этом заявил председатель Госрезерва Алексей ЛЕЛЮК.

«Если китайская гречиха пройдет все необходимые экспертизы качества, то, в соответствии с поручением правительства Украины, она может быть заложенная в Госрезерв», – сказал он.

А.ЛЕЛЮК отметил, что в системе Госрезерва есть хранилища, которые специально предназначены для переработки и хранения гречки.

При этом А.ЛЕЛЮК заявил, что не комментировал в СМИ качество китайской гречки и перспективы ее закупки Госрезервом, подчеркнув, что его ведомство не занимается закупкой этого товара.

Как сообщал УНИАН, председатель Госрезерва Алексей ЛЕЛЮК на днях заявил «Голосу Украины» о том, что его ведомство не намерено закупать китайскую гречку. Такое заявление, сообщало издание за 5 мая, он сделал, комментируя слова премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что в случае отсутствия покупателей гречки из Китая она будет отправлена на хранение в резерв.

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Транспорт/Связь

В центре столицы 9 мая будет перекрываться движение транспорта

В связи с праздничными мероприятиями 9 мая в центре столицы будет перекрываться движение транспорта на ряде улиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, власть города обратилась в Главное управление МВД Украины в г. Киеве с просьбой обеспечить перекрытие движения всех видов транспорта:

– с 08.00 до завершения мероприятий по возложению цветов на территории Парка Вечной Славы на ул. Лаврской от площади Славы до ул. Цитадельной и на аллее Героев Крут;

– на ул. Крещатик от Бессарабской площади до Европейской площади с 07.00 до 23.00 (с запрещением движения транспорта по Европейской площади включительно с 07.00 до 13.00);

– с 07.30 до 13.00 на ул. Б. Хмельницкого от ул. Крещатик до ул. Пушкинской, на ул. Прорезной от ул. Крещатик до ул. Пушкинской, на ул. Институтской от ул. Крещатик до ул. Ольгинской, на ул. Городецкого от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой, на ул. Михайловской от ул. Крещатик до Михайловской площади, на ул. Софийской от переулка Михайловского до ул. Малой Житомирской, на ул. Малой Житомирской от ул. Софийской до переулка Михайловского.

Соответствующим распоряжением КГГА коммунальному предприятию «Киевпасстранс» и Коммунальной службе перевозок 9 мая необходимо внести соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улицам, где будет временно запрещено движение транспорта. Также, при необходимости, планируется введение резервных единиц транспорта при увеличении пассажиропотока во время проведения мероприятий на ул. Крещатик и Майдане Незалежности.

Как информирует КГГА, в этот день коммунальные перевозчики обязаны обеспечить без каких-либо ограничений бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны городским пассажирским транспортом общего пользования, в том числе метрополитеном.

Напомним, что 9 мая станция «Майдан Незалежности» не будет работать для входа и выхода пассажиров с 7.00 и до окончания общегосударственных мероприятий на главной площади страны. В указанный период станция будет работать только как пересадочная с линии на линию.

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Путин поддержал идею строительства моста через Керченский пролив

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддержал идею строительства моста через Керченский пролив, отметив, что российская сторона будет ее продвигать в контактах с украинским руководством.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сообщил сегодня на пленарном заседании межрегиональной конференции "Единой России".

"От реализации этой идеи все бы только выиграли", - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что строительство моста давно ожидается как в России, так и в Украине. "Пора приниматься и за строительство моста через Керченский пролив (...) Этого уже давно ждут и в России, и в Крыму. Мы и с премьером, и с президентом Украины говорили на этот счет. Украинские наши коллеги поддерживают самым активным образом (этот проект - ред.)", - сказал он.

По словам главы правительства РФ, проект должен быть безупречен с технологической и с инженерной точки зрения. "Он непростой. Но с точки зрения экономики, развития связей с соседями, безусловно, очень востребован. В диалоге с нашими украинскими партнерами будем активно продвигать такой проект и дальше", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия в течение 1,5 лет планируют завершить изыскательные работы по проекту мостового перехода через Керченский пролив.

Об этом в апреле т.г. сказал министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН. Он отметил, что Внешэкономбанк РФ, которому поручено финансирование изыскательных работ, начал поиск потенциальных инвесторов, готовых войти в этот проект вместе с государственным участием. По словам вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, реализация этого проекта будет на полном паритете. «Это будет коммерческий проект и договор участия будет 50 на 50», - сказал он.

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Промышленность

«АвтоКрАЗ» разработал новый автомобиль-самосвал КрАЗ

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) разработала конструкцию нового перспективного автомобиля-самосвала КрАЗ С18.1 колесной формулы 6х4.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, первый экспериментальный автомобиль нового семейства был показан на параде по случаю 9 Мая, который прошел в Кременчуге, и начал использоваться.

Главной особенностью этого автомобиля является 360-сильный 6-цилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения ЯМЗ-6511, соответствующий экологическому классу Евро 4. Новый силовой агрегат, выпускаемый Ярославским моторным заводом по лицензии фирмы «Renault», оборудован системой рециркуляции отработавших газов, однодисковым сцеплением MFZ 430 и механической двухдиапазонной коробкой передач 9JS200ТА.

На самосвале КрАЗ С18.1 впервые в истории Кременчугского автомобильного завода применен пластиковый интегральный капот. Новая панель приборов, рулевой механизм интегрального типа и другие конструктивные нововведения практически полностью изменили дизайн интерьера кабины.

Автомобиль КрАЗ С18.1 оборудован усиленной балансирной подвеской задних мостов и бескамерными шинами повышенной грузоподъемности.

Выпуск нового самосвала предусмотрен в различных модификациях и исполнениях с самосвальными платформами объемом 12 и 16 куб. м.

«Создание нового автомобиля КрАЗ С18.1 - важный шаг кременчугских автомобилестроителей в рамках реализации программы по созданию нового модельного ряда автомобилей КрАЗ, приведение его в соответствие с современными требованиями. Автомобиль перспективного поколения отличается от предшественников повышенной эффективностью в работе, топливной экономичностью, низким уровнем шума и вибрации», - сказано в сообщении предприятия.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1002 шт., и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1063 шт.

«АвтоКрАЗ» в 2011 году планирует увеличить производство в 3 раза - до 3,3 тыс. автомобилей.

УНИАН