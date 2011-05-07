Жена Луценко: Юра продержится на ногах еще 3-4 дня

Жена экс-главы МВД Юрия Луценко Ирина считает, что ее муж может продержаться на ногах еще 3-4 дня.

В эфире 5 канала в пятницу она подтвердила, что его еще не пытались принудительно кормить.

"Еще не пытались ... Я так понимаю, что еще не пришла та критическая черта, когда человек впадает в беспамятство, - цитирует Ирину Луценко "Украинская правда". - Насколько я понимаю, по словам персонала: 3-4 дня, возможно, что Юра выдержит на ногах. Видно по нему - зеленый цвет лица, он усталый, трудно говорит, есть такие признаки сахарного диабета", - добавила супруга экс-главы МВД.

Она также подчеркнула, что Луценко не позволит Генпрокуратуре себя сломать.

"Он не позволит Генеральной прокуратуре, этой карательной системе, себя сломать, опустить. Он выйдет из этих стен, или нормальным человеком, или вперед ногами - это его кредо, он на этом стоит", - заявила жена.

Брат экс-министра Сергей Луценко считает лживым последнее сообщение пресс-службы Генпрокуратуры о визите комиссии к Юрию Луценко.

"В очередной раз соврав, пресс-служба еще раз попыталась ввести в заблуждение не только украинский народ, но даже гаранта Конституции, который сегодня отреагировал на обращение защитников Юрия Луценко", - подчеркнул брат экс-министра.

Он подчеркнул, что "решение Европейского суда по делу Луценко - не за горами".

"А сегодня я искренне желаю такого же "удовлетворительного состояния здоровья", "отсутствия" обострений хронических болезней, "нормального" АД и уровня сахара в крови всем, кто сегодня посетил моего брата в СИЗО - заместителю Генпрокурора Пришко, и.о. министра здравоохранения Анищенко, председателю Государственной пенитенциарной службы Лисицкову, исполняющему обязанности прокурора г. Киева Лупеко", - добавил он.

По словам Сергея Луценко, в камере при обследовании его брату "в глаза посетители сочувствовали и подтверждали результаты предварительных анализов и обследований, а впоследствии в прессе читаешь очередную официальную ложь".

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что после обращения жены и адвоката Луценко к президенту, о нарушении конституционных прав экс-министра, ответственность за его жизнь лежит именно на президенте.

"Президент остается последним институтом, он должен взять на себя ответственность за жизнь Луценко, поскольку все остальные ресурсы исчерпаны и, условно говоря, здоровье и безопасность Юрия Луценко теперь на президенте, к нему обратились, и куда бы он письма не передавал, все равно он ответственен", - заявил Томенко.