ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Сирию

Сегодня вступают в силу санкции Евросоюза против Сирии, сообщает Радио «Свобода».

Санкциями вводится эмбарго на поставки оружия в Сирию, а также запрет на посещение стран ЕС тринадцатью сирийскими официальными лицами.

В Европейском Союзе считают, что правительство Сирии является ответственным за жестокие репрессии против граждан страны, принимавших участие в манифестациях протеста.

По данным правозащитников, в Сирии за последние два месяца вследствие столкновений манифестантов с полицией и армией погибли свыше 600 лиц.

Сообщается также, что в понедельник сирийские силы безопасности арестовали сотни граждан. В западных предместьях Дамаска были слышны выстрелы, погибли трое людей.