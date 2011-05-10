ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Сирию
09:43, 10 мая 2011Разное
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Сегодня вступают в силу санкции Евросоюза против Сирии, сообщает Радио «Свобода».
Санкциями вводится эмбарго на поставки оружия в Сирию, а также запрет на посещение стран ЕС тринадцатью сирийскими официальными лицами.
В Европейском Союзе считают, что правительство Сирии является ответственным за жестокие репрессии против граждан страны, принимавших участие в манифестациях протеста.
По данным правозащитников, в Сирии за последние два месяца вследствие столкновений манифестантов с полицией и армией погибли свыше 600 лиц.
Сообщается также, что в понедельник сирийские силы безопасности арестовали сотни граждан. В западных предместьях Дамаска были слышны выстрелы, погибли трое людей.
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