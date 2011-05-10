На официальном веб-сайте Президента появился новый раздел “Доступ к публичной информации”

В связи со вступлением в силу Закона Украины "О доступе к публичной информации" на официальном интернет-представительстве Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появился новый раздел “Доступ к публичной информации”.

Раздел состоит из четырех подразделов: “Доступ к публичной информации”, “Публичные документы”, “Отчеты и распространенные ответы”, “Порядок обжалования”.

В разделе “Доступ к публичной информации” имеются образцы форм для представления информационного запроса в письменном виде от физического лица; от юридического лица и от объединений граждан.

Также в этом разделе представлена контактная информация должностных лиц Администрации Президента, в частности номера телефонов и адреса электронной почты главы АП, его заместителей, руководителей управлений и советников Президента.

Как сообщал УНИАН, 9 мая вступил в силу принятый парламентом 13 января Закон Украины "О доступе к публичной информации".

Согласно закону, публичной является отображенная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий.

Законом предусмотрена обязанность определенных специальных структурных подразделений или должностных лиц относительно обеспечения доступа к публичной информации, находящейся в их владении. Закон также определяет границы и способ государственного регулирования создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения информации, ее охраны и защиты.

5 мая Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал указы, которые будут способствовать выполнению закона «О доступе к публичной информации».