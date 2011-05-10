Клюев поручил МВД ежедневно реагировать на жалобы предпринимателей

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству внутренних дел организовать ежедневное, в режиме он-лайн, обнародование жалоб на горячие линии МВД и реакцию на них на ведомственном сайте министерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение А.КЛЮЕВ дал по итогам заседания Координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса при Кабинете министров, прошедшем на прошлой неделе.

Он особо подчеркнул необходимость соблюдения законодательства работниками органов внутренних дел при проведении проверок малого и среднего бизнеса.

«Я также поручил МВД обеспечить постоянное сотрудничество на центральном и областном уровнях с представителями Координационного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса», - заявил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, первый вице-премьер поручил всем министерствам и ведомствам, а также местным органам власти гораздо активнее сотрудничать с представителями малого и среднего бизнеса.

По его словам, «все чиновники должны понимать, что только создание благоприятных условий для бизнеса приведет к привлечению новых инвестиций, созданию новых рабочих мест и, наконец, - ускоренному экономическому росту».

Особенно это касается Минфина, Минсоцполитики, МЧС, Мининфаструктуры, Минагрополитики и Министерства здравоохранения, таможенной и налоговой служб, а также Пенсионного фонда.

Эти ведомства, отметил А.КЛЮЕВ, получили поручение в течение нескольких дней определить конкретных должностных лиц, ответственных за обеспечение надлежащей коммуникации с членами Координационного совета предпринимателей.