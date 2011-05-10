Анонс на 10 мая

* Пресс-конференция директора турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна Лубкивского на тему: "400 дней до УЕФА Евро-2012".

* Пресс-конференция на тему: «Чем обусловлены прыжки евро?». В работе примет участие финансовый аналитик Эрик Найман. Приглашен также руководитель аналитического департамента «Dragon Capital» Андрей Беспятов.

* В Киеве, на ул. Ивана Франко, 11 местные жители проведут акцию протеста против незаконного строительства жилого дома в оползнеопасной зоне, которое осуществляет гражданин Латвии Вилнис Витолиньш. Организатор акции – гражданская кампания «Форум спасения Киева».

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