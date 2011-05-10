Анонс на 10 мая
10:58, 10 мая 2011Разное
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10.05.11* Пресс-конференция директора турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна Лубкивского* Пресс-конференция: «Чем обусловлены прыжки евро?»
* Пресс-конференция директора турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна Лубкивского на тему: "400 дней до УЕФА Евро-2012".
* Пресс-конференция на тему: «Чем обусловлены прыжки евро?». В работе примет участие финансовый аналитик Эрик Найман. Приглашен также руководитель аналитического департамента «Dragon Capital» Андрей Беспятов.
* В Киеве, на ул. Ивана Франко, 11 местные жители проведут акцию протеста против незаконного строительства жилого дома в оползнеопасной зоне, которое осуществляет гражданин Латвии Вилнис Витолиньш. Организатор акции – гражданская кампания «Форум спасения Киева».
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