Современная молодежь отождествляет успех с самореализацией и удачной карьерой - опрос

Современная молодежь отождествляет успех с самореализацией и удачной карьерой.

Такой вывод сделали эксперты Института Горшенина по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», проведенной в Украине, России, Польше и Казахстане.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, значительная часть молодых людей во всех четырех странах делает ставку на самореализацию, карьеру и материальное благополучие. При этом наиболее стремятся к самореализации украинские студенты (70,2%). На втором месте у них карьера и профессионализм (51,5%), на третьем – любовь и дружба (48,9%).

На самореализацию делает ставку и российская молодежь (66,2%), заботясь при этом о карьере (60,0%) и материальном благополучии (54,4%).

Определенный прагматизм продемонстрировали и казахские студенты – у них лидирующие позиции заняла карьера (72,1%), второе место – деньги и материальное благополучие (53,2%), третье – самореализация (47,1%).

При этом более чем половина польских студентов (54,0%) вкладывает в понятие «успех» такие нематериальные вещи, как любовь, дружба. За ними следуют самореализация (48,5%), а также карьера и профессионализм (47,4%).

Около трети опрошенных студентов во всех странах отождествляют с понятием «успех» удачный брак, независимость и свободу, а также стабильность.

Комментируя результаты исследования, заслуженная артистка России и Казахстана Наталья АРИНБАСАРОВА отметила, что сейчас у молодежи гораздо больше возможностей проявить себя и быть успешными, однако многое теперь зависит и от денег. «Нужно быть смелыми, ничего не бояться и пробовать многое. В советское время мы знали, что мы все имеем право на среднее образование. Обязательно ребенок должен был учиться в школе, но была некоторая «уравниловка». Все было нельзя, все мы были очень зажатые, у нас с рождения образовывалось какое-то чувство вины перед кем-то. И в этом смысле было хуже, чем сейчас – сейчас воспитываются гораздо более свободные молодые люди. Уже стали обращать внимание, что очень важно, чтобы гражданин был свободным, со свободным сознанием, чтобы он ничего не боялся. А для того, чтобы достичь успеха в жизни, нужно самому относиться к ней серьезно и понимать, что каждый прожитый день, каждое дело – маленький кирпичик твоей жизни. И его уже оттуда не выбросить. Нужно хотеть стать кем-то, верить в свою звезду – и тогда все получится», - считает актриса.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тыс. 155 студентов в 22-х высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина.