Главное на 10 мая (день)

Финансы

Кабмин намерен снять ограничения на регистрацию плательщиками НДС плательщиков единого налога

Министерству финансов, Минэкономразвития, Министерству юстиции и Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) поручено разработать снятие ограничений на регистрацию плательщиками НДС плательщиков единого налога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, переданном агентству УНИАН.

По словам А.КЛЮЕВА, в случае необходимости будут подготовлены предложения к рассмотрению во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты».

На основе предложений предпринимателей ГНСУ было поручено обеспечить однозначное толкование и применение норм Налогового кодекса о взыскании сбора за специальное водопользование, сообщил А.КЛЮЕВ.

По его словам, также будут разрабатываться предложения по возможностям уменьшения ставки единого социального взноса.

Первый вице-премьер-министр также сообщил, что еще одним вопросом, который поднимают предприниматели, является вопрос поддержки бизнес-инкубаторов и технопарков. «Я вообще считаю, что создание условий для развития инновационных производств, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, является одной из важнейших задач правительства на сегодняшнем этапе», - заявил он.

Минрегионстрою поручено срочно проинформировать Кабинет министров и Координационный совет о состоянии нормативного регулирования размещения малых архитектурных форм, а также ускорить утверждение порядка размещения временных сооружений.

По словам А.КЛЮЕВА, много вопросов у предпринимателей вызывают механизмы нормативной оценки земли. Поэтому Минагрополитики вместе с другими органами исполнительной власти при участии Координационного совета предпринимателей должны провести анализ существующих методик денежной оценки земли и в 10-дневный срок проинформировать Кабмин. А Минрегионстрой должен включить представителей Координационного совета предпринимателей в состав рабочей группы по оценке и упрощению процедур согласования и ввода в эксплуатацию строительств, временных сооружений и МАФов, сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что Киевская городская госадминистрация должна провести проверку работы КП «Киевпарксервис», проверить жалобы предпринимателей и принять меры в случае выявления нарушений или злоупотреблений.

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ТЭК

Украина увеличила транзит газа в страны Европы на 12,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-апреле увеличила транзит природного газа в страны Европы на 12,5%, или на 4,315 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 38 млрд. 933,07 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-апреле увеличилась на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом - до 65 млрд. 304,53 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом - до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 01.01.2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

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«Черноморнефтегаз» начал добычу газа из двух новых скважин на шельфе Черного моря

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» запустило добычу природного газа из двух новых скважин на расконсервированном блок-кондукторе БК-11 Голицынского газоконденсатного месторождения в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что специалисты компании пробурили скважины в этом году в рамках дообустройства месторождения. Ранее они расконсервировали и привели в порядок блок-кондуктор (БК-11). Параллельно с бурением скважин построили и уложили подводный газопровод длиной 3,4 километра, которым соединили БК-11 с действующей добывающей платформой МСП-2.

В ближайшее время ГАО «Черноморнефтегаз» планирует завершить бурение еще двух скважин на БК-11 и подключить их к газопроводу.

Всего, с учетом дообустройства, на Голицынском газоконденсатном месторождении планируется добыть в этом году около 100 млн. куб. м природного газа, что позволит ГАО «Черноморнефтегаз» поддержать общую годовую добычу на уровне более 1 млрд. куб. м.

В 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, правительственной программы по активизации отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке НАК «Нафтогаз Украины» ГАО «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих месторождения и осваивает новое. С окончанием дообустройства Голицынского месторождения будет завершен первый этап.

Напомним, Голицынское газоконденсатное месторождение – первое месторождение, открытое на шельфе Черного моря в 1974 году, а его разработка началась в 1983 году.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Агро

В супермаркетах могут ввести квоты на торговые площади под продукцию местных производителей

Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Антимонопольным комитетом Украины проработают вопрос установления фиксированного объема торговых площадей в супермаркетах и гипермаркетах, который будет отводиться под продукцию местных товаропроизводителей.

Соответствующее поручение дал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ в ходе заседания Координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса при Кабинете министров Украины, сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера.

Согласно сообщению, А.КЛЮЕВ также поручил Минрегионстрою проинформировать Кабмин и Координационный совет о состоянии нормативного регулирования размещения так называемых малых архитектурных форм, а также ускорить утверждение порядка размещения временных сооружений в соответствии со статьей 28 Закона «О регулировании градостроительной деятельности».

Киевской городской государственной администрации поручено провести встречу с представителями администраций рынков и работающих на них предпринимателей для обсуждения и решения проблем рыночной торговли, включая стихийную торговлю.

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Транспорт/Связь

Аэропорт «Симферополь» вводит дополнительные рейсы в Россию, Беларусь, Латвию, Узбекистан

На время летней навигации Международный аэропорт «Симферополь» вводит дополнительные рейсы по направлению в Россию, Беларусь, Латвию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан.

Об этом УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре АРК со ссылкой на исполнительного директора аэропорта Сергея ШАПКУ.

По его словам, с 15 мая на летний период в Москву планируется ввести 20 дополнительных авиарейсов в аэропорты Внуково и Домодедово. Также будут введены рейсы в направлении Баку, Душанбе, Екатеринбурга, Калининграда.

Кроме того, в летний сезон симферопольский аэропорт намерен увеличить количество авиарейсов в направлении Киева, организовать дополнительные рейсы в Минск, Новосибирск, Одессу, Оренбург, Ригу, Самару, Самарканд, Санкт-Петербург. «Запланировано порядка 150 на отлет и почти столько же - на прилет. Получается всего около 300 рейсов», - резюмировал С.ШАПКА.

Исполнительный директор также отметил, что в период летней навигации пассажиропоток по сравнению с минувшим годом увеличится в 5-6 раз.

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Строительство

Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в Києве составляет более 97%

Общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в апреле, с учетом погашенной задолженности, составляет 97,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр».

Среди жильцов домов коммунальной формы собственности наивысшие показатели оплаты в Голосеевском (100,51%), Печерском (99,01%) и Подольском (98,84) районах города. Самый низкий уровень оплаты в Святошинском районе - 92,36%.

Вместе с тем, общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг на протяжении четырех месяцев 2011 года достиг 101,6% и превысил показатель 2010 года, который составлял 99,93%.

Директор коммунального предприятия «ГИВЦ» Станислав КАПЛУНЕНКО заметил, что с сентября 2010 г. киевляне своевременно и в полном объеме платят за потребленные жилищно-коммунальные услуги, уровень оплаты превышал 100%.

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Завтра дожди ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей

11 мая в южной, восточной части и большинстве центральных областей Украины ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы, в отдельных районах град. На остальной территории - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный 5-10 м/с, днем при грозах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части местами 10-12°, днем 17-22°, в Крыму и Приазовье 13-18°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

В Киеве и области, по прогнозам синоптиков, дождя не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 6-8° тепла, днем около 20°.

10 мая температура воды в Черном море 10-12°, в Азовском море 13-16°; в Днепре возле Киева 14°.

УНИАН