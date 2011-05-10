Украина завтра начнет председательство в Комитете министров Совета Европы

Завтра, 11 мая, в рамках Стамбульского 121-го министерского заседания Комитета министров Совета Европы состоится церемония передачи Украине председательства в Комитете министров Совета Европы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, украинскую делегацию на заседании возглавляет министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Во время своего председательства Украина будет обеспечивать последовательность в достижении целей и приоритетов деятельности организации – укреплении демократии, обеспечении верховенства права и защиты прав человека.

Украина во время председательства планирует осуществить ряд практических шагов в направлении продолжения реализации основных приоритетов деятельности Совета Европы, а также будет направлять свою деятельность на усиление политической роли Совета Европы в системе европейских институтов, способности Организации эффективно реагировать на вызовы современности и выполнять свою миссию сохранения и защиты общеевропейских демократических ценностей.

В рамках своего председательства Украина будет сосредоточивать свою деятельность на таких приоритетах: защита прав детей; права человека и верховенство права в контексте демократии и стабильности в Европе; укрепление и развитие местной демократии.

Председательство Украины в Комитете министров Совета Европы, которое будет длиться до ноября 2011 года, станет первым за почти шестнадцатилетнюю историю членства Украины в организации.

*** В настоящее время в Комитете министров Совета Европы председательствует Турция.