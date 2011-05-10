Главное на 10 мая (вечер)

Энергетика

С 3 по 10 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,8–1,1% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 3 по 10 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,9% - с 9,35 грн./литр до 9,43 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,8% - с 9,75 грн./литр до 9,83 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,1% - с 10,06 грн./литр до 10,18 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,9% - с 9,73 грн./литр до 9,82 грн./литр.

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» с 10 по 17 мая остановлен на плановый ремонт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что во время остановки планируется выполнить ремонтные и профилактические работы, в частности ревизию и ремонт технологического оборудования, чистку колонн и теплообменной аппаратуры, провести замену запорной арматуры и трубопроводов.

Также компания отмечает, что на предприятии создан необходимый запас нефтепродуктов, который позволит на период ремонта обеспечивать топливом собственную сеть АЗС.

Министерство юстиции Украины проводит правовой анализ решения Арбитражного трибунала от 28 апреля 2011 года, принятого по делу по иску компании Remington Worldwide Limited к государству Украина, на предмет наличия правовых оснований для его отмены или признания недействительным в соответствии с Законом Швеции «Об арбитраже» 1999 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра Александра ЛАВРИНОВИЧА.

По его словам, 28 апреля 2011 года Арбитражный трибунал Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма принял арбитражное решение по делу по иску компании Remington Worldwide Ltd. к государству Украина, которым отклонил большинство исковых требований компании Remington Worldwide Ltd. относительно заявленных нарушений.

Истец обратился с запросом об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против государства Украина 22 сентября 2008 года. Компания Remington Worldwide Ltd. обвиняла Украину в нарушении условий Договора к Энергетической хартии, ратифицированного Верховной Радой Украины 6 февраля 1998 года.

Заявленная компанией Remington Worldwide Ltd. сумма исковых требований составляла 35 млн. 923 тыс. 997,16 дол. США. Кроме того, истец обращался в Арбитражный трибунал с просьбой компенсировать расходы юристов, экспертов, арбитражные расходы и проценты до даты уплаты.

Трибунал признал нарушение государством Украина лишь одного положения пункта 1 ст. 10 Договора к Энергетической хартии, в частности, в части создания стабильных, благоприятных и прозрачных условий инвесторам других договорных сторон.

Общая сумма, присужденная компании Remington Worldwide Ltd. в качестве компенсации убытков, нанесенных в связи с нарушением обязательств, предусмотренных ст. 10 Договора к Энергетической хартии, составляет 4 млн. 493 тыс. 464,97 дол. и годового процента на указанную сумму с даты принятия арбитражного решения до даты уплаты присужденной суммы в полном размере, согласно средней ставке LIBOR за 3 месяца за соответствующие периоды, увеличенной на 4 процентных пункта.

Арбитражные расходы стороны несут в равных частях, а расходы, понесенные сторонами в ходе арбитражного производства, каждая сторона несет самостоятельно.

Приватизация

В Украине в ближайшем будущем не планируется активизировать процесс приватизации государственных угледобывающих предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

"Пока еще каких-либо действий по приватизации у нас сегодня не намечено", - сказал он.

Также В.МАКУХА сообщил, что министерство разработало и в среду 11 мая подает на рассмотрение правительства проект закона Украины об оптимизации всех вопросов, связанных с передачей госшахт в аренду. "Он позволит нам эффективнее решать вопросы, связанные с приватизацией шахт", - отметил замминистра.

ООО "ЕСУ", дочерняя компания австрийского концерна ЕРІС, полностью рассчиталось за 92,79% акций ОАО “Укртелеком”, перечислив сегодня второй транш за приобретенный госпакет акций этого телекоммуникационного предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества.

Таким образом, на сегодня общая сумма денежных средств, перечисленных ООО "ЕСУ" за 92,79% акций “Укртелекома”, составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Финансы

По оперативным данным, в апреле 2011 года налоговики перечислили в сводный бюджет Украины 19,7 млрд. грн. налогов и сборов, в том числе в государственный бюджет – 13,9 млрд. грн., в местные бюджеты – 5,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), размещенном на официальном сайте ведомства.

Сумма платежей в общий фонд госбюджета составила 13,1 млрд. грн., что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным показателем по итогам апреля прошлого года. Бюджетная роспись Министерства финансов выполнена на 121,4%, дополнительно поступило 2,3 млрд. грн.

В целом в январе-апреле 2011 года в сводный бюджет поступило 80,5 млрд. грн. платежей, контролируемых ГНСУ, в том числе в государственный бюджет – 58,6 млрд. грн., в местные бюджеты – 21,9 млрд. грн. Сумма поступлений в общий фонд госбюджета составила 56,4 млрд. грн., что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В полном объеме выполнено задание по сбору налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, за специальное использование лесных ресурсов, специальное водопользование, рентной платы за нефть, природный газ и газовый конденсат, которые добываются в Украине.

На счета налогоплательщиков возмещено 12,3 млрд. грн. НДС, бюджетный ресурс использован в полном объеме.

Польша, которая является крупнейшей страной Восточной Европы, входящей в Евросоюз, за последние четыре года в рамках программ помощи ЕС получила 17,3 млрд. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, Польша является абсолютным лидером среди 27 стран европейского объединения по объему получаемой финансовой помощи в рамках финансовой перспективы на 2007-2013 гг.

К середине апреля текущего года занявшая второе место Испания получила 8,8 млрд. евро, а тройку лидеров замкнула Германия с 7,9 млрд. евро.

В первую десятку также вошли Португалия (5,8 млрд. евро), Чехия (5,6 млрд.), Греция (5,2 млрд.), Италия (4,8 млрд.), Великобритания (3,2 млрд.), Франция (3 млрд.) и Румыния (2,9 млрд.).

Остальные страны ЕС получили от 2,5 до 0,1 млрд. евро, меньше всего – Дания, Кипр, Люксембург и Мальта.

В пресс-службе польского правительства отметили, что доля европейской помощи в польском ВВП в прошлом году составила 0,7%.

По данным министерства финансов страны, которыми располагает УНИАН, с момента вступления Польши в ЕС в мае 2004 года страна получила в рамках программ помощи около 50 млрд. евро, а заплатила в совместный бюджет около 20 млрд. евро.

Политика

Завтра, 11 мая, в рамках Стамбульского 121-го министерского заседания Комитета министров Совета Европы состоится церемония передачи Украине председательства в Комитете министров Совета Европы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, украинскую делегацию на заседании возглавляет министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Во время своего председательства Украина будет обеспечивать последовательность в достижении целей и приоритетов деятельности организации – укреплении демократии, обеспечении верховенства права и защиты прав человека.

Украина во время председательства планирует осуществить ряд практических шагов в направлении продолжения реализации основных приоритетов деятельности Совета Европы, а также будет направлять свою деятельность на усиление политической роли Совета Европы в системе европейских институтов, способности Организации эффективно реагировать на вызовы современности и выполнять свою миссию сохранения и защиты общеевропейских демократических ценностей.

В рамках своего председательства Украина будет сосредоточивать свою деятельность на таких приоритетах: защита прав детей; права человека и верховенство права в контексте демократии и стабильности в Европе; укрепление и развитие местной демократии.

Председательство Украины в Комитете министров Совета Европы, которое будет длиться до ноября 2011 года, станет первым за почти шестнадцатилетнюю историю членства Украины в организации.

В настоящее время в Комитете министров Совета Европы председательствует Турция.

(УНИАН)