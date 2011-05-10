Анонс на 11 мая

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится брифинг генерального директора компании «Хліб Інвестбуд» Роберта Бровды на тему: «О ситуации с закупкой и доставкой в Украину импортированной китайской гречки».

* Пресс-конференция Международной Финансовой Корпорации, ООО Байер и Райффайзен Банка Аваль относительно подписания соглашения по обеспечению украинских крестьян лучшим доступом к продуктам защиты зерновых. Организаторы: Международная Финансовая Корпорация, ООО Байер и Райффайзен Банк Аваль. Участники: Елена Волошина, руководитель деятельности Международной Финансовой Корпорации в Украине; Артур Илияв, заместитель председателя правления Райффайзен Банка Аваль; Алексей Митягин, заместитель генерального директора ООО Байер.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Предварительные макроэкономические итоги первого квартала".

* Состоится пресс-конференция председателя Фонда государственного имущества Украины Александра Рябченко.

* При поддержке Американского института в Украине (АИУ) состоится пресс-конференция на тему: "Соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, членство в Таможенном Союзе России-Казахстана-Беларуси – или и то, и другое?". Участники: директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский; независимый эксперт в вопросах энергетики, экс-руководитель пресс-службы НАК Нафтогаз Украины Валентин Землянский; народный депутат Украины VI созыва (Партия регионов) Владислав Лукьянов; директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. Модератор – зам.директора АИУ Джеймс Джордж Джатрас.

* Состоится пикетирование представительства Международного валютного фонда в Украине, организованное клиентами украинских банков и кредитных союзов. Цель акции - привлечь внимания МВФ к недостаточно эффективной политике Украины по обеспечению имущественных и неимущественных прав физических и юридических лиц - вкладчиков (клиентов) отечественных банков и кредитных союзов.

* Пресс-конференция на тему: «Рост цен на продукты питания и постоянное увеличение их импорта как угроза национальной безопасности». Участники: Алекс Лисситца, президент «Украинского клуба аграрного бизнеса»; Николай Маркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины; Александр Ярославский, зам.ген.директора Украинской аграрной конфедерации.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться вопросы: информация председателя ГНСУ В.Захарченко о результатах работы Государственной налоговой службы Украины за 2010 год и мероприятия по усовершенствованию деятельности органов налоговой службы; проект Закона об упорядочении обращения нефтепродуктов; проект Закона о некоторых вопросах задолженности за употребленный природный газ и электроэнергию и др.

* Состоятся парламентские слушания на тему: "О состоянии и перспективах развития экономических отношений с ЕС (зона свободной торговли) и Таможенным союзом".

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