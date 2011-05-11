Курс НБУ на 11.05.11

Официальный курс НБУ на 11.05.11100 USD – 796.8400 (10 мая – 796.8400)100 EUR – 1144.1029 (10 мая – 1155.4977)10 RUR – 2.8597 (10 мая – 2.8805) Учетные курсы банковских металлов на 11.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120900.55 (10 мая-118549.87)961 XAG 10 Серебро-3059.87 (10 мая-2725.19)962XPT10Платина-143271.83(10 мая-142395.31)964XPD10Палладий-58408.37 (10 мая-57133.43)

Официальный курс НБУ на 11.05.11 100 USD – 796.8400 (10 мая – 796.8400) 100 EUR – 1144.1029 (10 мая – 1155.4977) 10 RUR – 2.8597 (10 мая – 2.8805) Учетные курсы банковских металлов на 11.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120900.55 (10 мая-118549.87) 961 XAG 10 Серебро-3059.87 (10 мая-2725.19) 962XPT10Платина-143271.83(10 мая-142395.31) 964XPD10Палладий-58408.37 (10 мая-57133.43)

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