Курс НБУ на 11.05.11
08:01, 11 мая 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 11.05.11100 USD – 796.8400 (10 мая – 796.8400)100 EUR – 1144.1029 (10 мая – 1155.4977)10 RUR – 2.8597 (10 мая – 2.8805) Учетные курсы банковских металлов на 11.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-120900.55 (10 мая-118549.87)961 XAG 10 Серебро-3059.87 (10 мая-2725.19)962XPT10Платина-143271.83(10 мая-142395.31)964XPD10Палладий-58408.37 (10 мая-57133.43)
Официальный курс НБУ на 11.05.11
100 USD – 796.8400 (10 мая – 796.8400)
100 EUR – 1144.1029 (10 мая – 1155.4977)
10 RUR – 2.8597 (10 мая – 2.8805)
Учетные курсы банковских металлов на 11.05.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-120900.55 (10 мая-118549.87)
961 XAG 10 Серебро-3059.87 (10 мая-2725.19)
962XPT10Платина-143271.83(10 мая-142395.31)
964XPD10Палладий-58408.37 (10 мая-57133.43)
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