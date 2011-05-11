ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Януковичу и Азарову придется рассказать о доходах своих близких» пишет - принятый закон о доступе к публичной информации предусматривает обнародование деклараций о доходах родственников президента, членов Кабмина и многих других высоких чиновников по требованию любого гражданина Украины…

http://delo.ua/ukraine/janukovichu-i-azarovu-pridetsja-r-157169/

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Также «Дело» подает материал «Россия планирует использовать события во Львове для вмешательства во внутренние дела Украины», в котором пишет – профильным комитетам российского парламента поручено подготовить заявление относительно событий во Львове 9 мая, а ЛДПР предлагает направить ноту протеста и запретить отправлять денежные переводы в западную Украину…

http://delo.ua/world/rossija-planiruet-ispolzovat-157122/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабинет министров все упрощает», в котором пишет - Кабмин готов пойти на уступки предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения, предложив упростить процедуру регистрации плательщиками НДС и снизить ставку единого социального взноса. Это не единственные проблемы бизнеса, который ждет от правительства ускорения подготовки нового законопроекта о едином налоге…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1637878

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Укрнафту» подвергли серьезному иску», в котором пишет - компании предъявлен иск на взыскание более 454,9 млн. Бывший партнер компании – Carpatsky Petroleum – считает незаконным свое исключение из состава учредителей СП "Укркарпатойл". В "Укрнафте" и Минэнерго в перспективы иска не верят, но разбирательство, по мнению экспертов, может сорвать планы по проведению IPO украинского нефтедобытчика…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1637856

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Брюссель обещает ускорение», в котором пишет - Евросоюз обещает подписать договор о зоне свободной торговли, если Киев откажется от вступления в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Эксперты полагают, что заигрывание Киева с Россией и Таможенным союзом сделало Евросоюз более уступчивым…

http://state.eizvestia.com/full/bryussel-obeshhaet-uskorenie

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Также «Экономические известия» подают материал «Запуск второго уровня пенсионной системы ужесточат», в котором пишут - премьер-министр Николай Азаров не зря временит с запуском пенсионной реформы. Если повышение пенсионного возраста сразу же выльется в общественное негодование, то запуск второго уровня пенсионной системы может оказаться бомбой замедленного действия…

http://finance.eizvestia.com/full/zapusk-vtorogo-urovnya-pensionnoj-sistemy-uzhestochat

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«Экономические известия» публикуют материал «Конкуренты снизят прибыль», в котором пишут - в Украине начат процесс сертификации китайского вагонного литья. Открытие рынка для иностранных производителей этой продукции должно восполнить дефицит и сбить спекулятивный спрос на литье, что может привести и к удешевлению железнодорожных вагонов…

http://markets.eizvestia.com/full/konkurenty-snizyat-pribyl

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Газета «Сегодня» в публикации «Дефицит сахара Украину обойдет» пишет - эксперты обещают небольшое подорожание «сладкого песка» — до 11 грн. и хороший урожай свеклы осенью…

http://www.segodnya.ua/news/14248162.html

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Также «Сегодня» в публикации «К лету бензин обещают ниже 10 гривен» пишет – эксперты прогнозируют, что А-95 подешевеет до 10 грн. уже к 20 мая, потому что на АЗС начнут продавать топливо, закупленное без уплаты акциза…

http://www.segodnya.ua/news/14248146.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Водка в опасности» пишет – в России водка и вино опять могут пропасть из магазинов. Государство собирается внедрить ЕГАИС в розничной торговле. Соответствующее поручение дал чиновникам премьер Владимир Путин…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259969/vodka_v_opasnosti

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Также «Ведомости» в публикации «$8,5 млрд за облака» пишут – Microsoft совершит крупнейшую покупку в своей истории: за сервис интернет-телефонии Skype она заплатит $8,5 млрд. Несмотря на все достоинства Skype, окупить эти инвестиции будет нелегко, предупреждают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259971/85_mlrd_za_oblaka

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Издание «Известия» в публикации «Кавказский кредит» пишет – если ваша компания зарегистрирована на территории Северного Кавказа и если вы планируете инвестировать в этот регион, смело берите кредит. В случае чего Москва заплатит: правительство огласило параметры госгарантий по займам местных бизнесменов. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают, что эта мера поднимет регион, другие видят в ней коррупционную схему…

http://www.izvestia.ru/special/article3155009/

(УНИАН)