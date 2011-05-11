Европе до 2014 года необходимо 30 млн. мигрантов – экс-депутат Европарламента

Страны Европы нуждаются в привлечении до 2014 года 30 млн. мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Стамбуле 10 мая заявила Эмма БОНИНО - бывший министр по вопросам европейских дел и международной торговли Италии, бывший депутат Европарламента, а ныне – член Группы выдающихся политических деятелей, созданной Президентом Совета Европы для наработки проектов предложений по сложным вопросам европейских дел.

«Европа нуждается в мигрантах… И это реальность, которую нельзя больше отрицать», - заявила она.

«Мы призываем политиков, как минимум, говорить правду людям», - добавила Э.БОНИНО.

По ее словам, необходимость в мигрантах в Европе обусловлена старением населения, а также невысоким уровнем рождаемости.

Как сообщал УНИАН, Группа выдающихся политических деятелей, в которой принимает участие Э.БОНИНО, представила Совету Европы доклад по политике в сфере миграции. В этом докладе определяются 59 конкретных действий, которые могут быть сделаны на национальном и местном уровнях для улучшения эффективности политики в сфере миграции в Европе.