Европе до 2014 года необходимо 30 млн. мигрантов – экс-депутат Европарламента
Страны Европы нуждаются в привлечении до 2014 года 30 млн. мигрантов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Стамбуле 10 мая заявила Эмма БОНИНО - бывший министр по вопросам европейских дел и международной торговли Италии, бывший депутат Европарламента, а ныне – член Группы выдающихся политических деятелей, созданной Президентом Совета Европы для наработки проектов предложений по сложным вопросам европейских дел.
«Европа нуждается в мигрантах… И это реальность, которую нельзя больше отрицать», - заявила она.
«Мы призываем политиков, как минимум, говорить правду людям», - добавила Э.БОНИНО.
По ее словам, необходимость в мигрантах в Европе обусловлена старением населения, а также невысоким уровнем рождаемости.
Как сообщал УНИАН, Группа выдающихся политических деятелей, в которой принимает участие Э.БОНИНО, представила Совету Европы доклад по политике в сфере миграции. В этом докладе определяются 59 конкретных действий, которые могут быть сделаны на национальном и местном уровнях для улучшения эффективности политики в сфере миграции в Европе.