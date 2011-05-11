Главное на 11 мая (день)

Финансы

В Украине базовая инфляция в апреле составила 0,6%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в апреле 2011 года против марта 2011 года составила 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 2,3%, против апреля 2010 года - 7,3%, в январе-апреле 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,2%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в апреле т.г. по сравнению с мартом т.г. составил 1,3%, с начала года – 4,7%.

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Цены промпроизводителей в апреле выросли на 3,4%, с начала года - на 12,1%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2011 года по сравнению с мартом выросли на 3,4%, с начала года (апрель 2011 года к декабрю 2010 года) - на 12,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Рост цен производителей промышленной продукции в апреле 2011 года против апреля 2010 года составил 20,8%, в январе-апреле 2011 года к аналогичному периоду 2010 года - 20,1%

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в марте 2011 года по сравнению с февралем выросли на 2,1%, с начала года (март 2011 года к декабрю 2010 года) - на 8,4%.

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Долговые выплаты правительства в июне составят 17 млрд. грн. - Азаров

Долговые выплаты правительства в июне этого года составят 17 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Чтобы люди понимали, только в июне правительство должно выплатить 17 млрд. грн. долгов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что эта сумма равна половине годовой дотации Пенсионного фонда Украины.

Премьер в очередной раз подчеркнул, что именно долги мешают улучшению социально-экономической ситуации в стране.

«Ситуацию можно было бы изменить буквально за год, если бы не долги, которые гирями висят у нас на ногах», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украине в этом году придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн. При этом он напомнил, что бюджет страны составляет 267 млрд. грн. Он также отметил, что в будущем году Украина должна будет уплатить 35 млрд. грн., таким образом, на 40 млн. грн. увеличатся ресурсы, которые можно будет направить на потребности государства.

27 апреля на брифинге в ходе поездки в Киевскую область Н.АЗАРОВ сказал, что Украина в 2012 году выплатит по долгам 53 млрд. грн.

«В прошлом году 50 млрд. грн. долгов отдали. В этом году 90 млрд. будем отдавать, в следующем – 53 млрд.», – сказал Н.АЗАРОВ.

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Азаров требует ускорить дерегулирование бизнеса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от руководителей министерств и ведомств ускорить дерегулирование бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«Коррупция и чиновнический произвол блокируют экономическое развитие страны. Они убивают веру и желание работать. Поэтому уничтожение коррупции и бюрократических преград – это сегодня главная тема государственной экономической политики. Нам нужна генеральная уборка в разрешительной и контрольной системе. Каждое министерство и ведомство на протяжении месяца должно отчитаться перед обществом: что в сфере его компетенции сделано, чтобы упростить осуществление экономической деятельности. Каковы материальные ресурсы дерегулирования и что будет сделано дальше. Каждый предприниматель, каждый гражданин должен увидеть и на себе почувствовать, как расширяется поле экономической свободы и, в то же время, внести свои предложения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что май 2011 года должен стать «месяцем откровенного диалога с бизнесом». Глава правительства требует от всех его членов, чтобы ко всем руководителям, которые отвечают за выдачу разрешений, сертификатов, лицензий и пр., было доведено, что никакие объяснения относительно причин задержки, волокиты с выдачей разрешений «не принимаются». По словам Н.АЗАРОВА, отказ без законного основания является грубым нарушением законодательства, которое влечет за собой немедленное увольнение чиновника.

Он привел пример Министерства аграрной политики, где один из чиновников требует от одного из инвесторов предоставлять информацию о состоянии реализации его бизнес-проекта. «Абсолютно очевидно, что такая ситуация неприемлема. И понятно, что касается это не только МинАП. А относительно МинАП, Николай Владимирович (ПРИСЯЖНЮК – УНИАН), то этот чиновник должен быть освобожден с занимаемой должности сегодня, и вы должны об этом доложить», - отметил премьер-министр.

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Минфин привлек в бюджет 0,56 млрд. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в Государственный бюджет 562 млн. 828 тыс. грн. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 10 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 17 апреля 2013 г. с доходностью 9,25%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

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ТЭК

Кабмин отложил рассмотрение госпрограммы приватизации

Кабинет министров Украины решил снять с повестки дня своего сегодняшнего заседания рассмотрение законопроекта «О Государственной программе приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Вопрос не рассматривался, он снят с повестки дня», - сказал глава ФГИУ, не уточнив подробности причин такого решения.

Напомним, в повестке дня заседания Кабинета министров сказано, что 11 мая на заседании будет рассмотрен вопрос о передаче Фонду государственного имущества Украины государственных пакетов акций энергогенерирующих и энергопоставляющих предприятий, которые до сих пор находились в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Речь идет двух тепловых генерациях и девяти облэнерго, которые правительство планирует приватизировать в 2011 году. Напомним, что Кабинет министров (распоряжением №310 от 11 апреля с.г.) решил продать 25% «Днепрэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», , 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

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Россия с 1 июня может увеличить пошлину на экспорт нефти

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня может вырасти до 463-466,5 долл. за тонну, льготная пошлина может составить 218-220 долл. за тонну, на светлые нефтепродукты - 310-312,5 долл., на темные - 216-218 долл. за тонну.

Об этом сообщил журналистам начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА Новости.

«С 15 апреля по 10 мая средняя цена мониторинга составила 117,38 доллара за баррель. Если в оставшиеся дни цена будет в диапазоне 112-116 доллара, то за весь период мониторинга цена составит 116,43-117,14 доллара за баррель», - сообщил А.САКОВИЧ.

Если дополнительное повышение экспортной пошлины на бензин, введенное в начале мая, сохранится, то соответственно пошлина на бензин составит 418-420 долларов за тонну, а в случае отмены повышения эта пошлина будет равна пошлине на светлые нефтепродукты.

Напомним, экспортная пошлина на российскую нефть с 1 мая увеличилась на 30 долларов (7%) - до 453,7 доллара за тонну с 423,7 доллара; льготная пошлина на нефть Восточной Сибири и Северного Каспия - до 211,7 доллара за тонну со 191 доллара.

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Агро

Китайская гречка уже поступила в розничные сети

Гречка, импортированная из Китая, уже поступила в розничные сети и цена реализации не превысит 17,99 грн. за кг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании «Хлеб Инвестбуд» Роберт БРОВДИ.

«Сегодня продукцию можно увидеть на прилавках ряда сетей, среди которых торговая сеть

«Таврия», «Сильпо», «Виртус», «АТБ». Ведутся переговоры с торговой сетью «Фуршет», и первые три магазина «Фуршет» получили эту продукцию и выставили в розничную продажу. Ведутся переговоры с компанией «Квиза-Трейд» («Велика кишеня»)», - сообщил Р.БРОВДИ.

По его словам, география торговых точек этих операторов покрывает полностью всю Украину и исчисляется суммарно порядка тысячи магазинов розничной продажи. По мнению Р.БРОВДИ, объем, который поставлен в сети, «будет реализован за последующие 2-3 недели».

По словам Р.БРОВДИ, цена реализации гречки, импортированной из Китая, не превысит 17,99 грн. за кг. «Желаемая конечная стоимость реализации гречки определена на уровне 17,99 грн. за кг в розничных сетях Украины. Истинная стоимость импортированного товара… составляет 16,7 грн. (за кг - УНИАН), включая все необходимые платежи по выгрузке, перемещению на логистический склад в г. Одесса и оплату всевозможных сертификатов и платежей.

Исходя из соображения необходимости фиксирования розничной стоимости на уровне 17,99 грн. путем вычитания максимально накручиваемой розничными сетями, мы определили стоимость продаваемого продукта для операторов. Несмотря на то, что себестоимость поставленного товара составляет 16,7 грн., мы отпускаем сетям на сегодняшний день эту продукцию по 16,06 грн. за кг», - сообщил Р.БРОВДИ.

При этом он отметил, что потери компании «Хлеб Инвестбуд» на реализации гречки китайского производства составляют на сегодня 97 долл. на тонне.

Р.БРОВДИ напомнил, что «Хлеб Инвестбуд» заключил контракт на поставку 4 тыс. тонн гречневой крупы из Китая, из которых авансом оплачено около 2 тыс. тонн. В Украину двумя партиями уже поступило 816 тонн. Следующие грузы должны прийти до начала июня т.г.

Р.БРОВДИ заявил, что гречка закупается компанией "Хлеб Инвестбуд" за собственные оборотные средства без использования государственных средств. Импортированная крупа не будет использована для закладки ни в государственный резерв, ни в государственный интервенционный фонд.

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Азаров поручил предпринять меры для недопущения дефицита сахара

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству аграрной политики и продовольствия предпринять меры для недопущения дефицита сахара на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы должны быть готовыми к периоду повышенного спроса на сахар (июнь - август)», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

В частности, он поручил ускорить процедуры для ввоза сахара-сырца из тростника, учитывая, что мировые цены на него снижаются.

Также, по мнению Н.АЗАРОВА, необходимо подготовить реализацию приблизительно 80 тысяч тонн сахара Аграрным фондом из государственного интервенционного фонда. «Берите мешками, если в этом есть потребность», - сказал премьер.

Он также сообщил, что остатки сахара в Украине на 1 мая составляют 690 тыс. тонн. Максимальное среднемесячное потребление - 153 тыс. тонн.

«То есть, имеющиеся ресурсы сахара обеспечивают потребность внутреннего рынка на

4,5 месяца», - отметил премьер-министр. Кроме того, по его словам, в рамках тарифной квоты ВТО в Украину в 2011 году будет ввезено 266 тыс. тонн сахара-сырца из тростника.

ОАО "Владимир-Волынский сахарный завод", сообщил Н.АЗАРОВ, уже начал переработку первых партий этого сырья, а ОАО "Гороховский сахарный завод» планирует начать производство 17 мая.

Премьер отметил, что, начиная со второй декады апреля, ценовая ситуация на оптовом рынке сахара в Украине стабильная, предложение и спрос сбалансированы.

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Присяжнюк отрицает причастность к "Хлеб Инвестбуду", который импортировал китайскую гречку

Министр аграрного развития и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК отрицает причастность к компании «Хлеб Инвестбуд», осуществлявшей импорт китайской гречки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинета министров.

«Ни я, ни мои близкие, не имеют никакого отношения к этой компании», - сказал министр.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, почему именно эта компания импортировала крупу, Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что данные операции являлись коммерческими и не финансировались за счет средств Государственного бюджета, и находились вне системы государственных закупок.

В тоже время министр сообщил, что в настоящее время МинАП привлекло аудиторскую компанию SGS для изучения ценовой конъюнктуры гречневой крупы на китайском рынке на момент ее импорта «Хлеб Инвестбудом» для проверки обоснованности отпускной цены гречки внутри Украины.

По предварительным данным, сообщил министр, на момент проведения операции стоимость гречневой крупы в портах Китая составляла до 1 700 грн. за тонну, и в настоящее время достигла 1 800 грн. за тонну.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что оптовая отпускная цена китайской крупы в розничную сеть компанией "Хлеб Инвестбуд» составляет 16,06 грн. за кг.

Министр также уточнил, что на сегодняшний день всего в страну импортировано 800 тонн китайской гречневой крупы, из которых 750 тонн уже отпущено в розницу, а реализовано населению около 150 тонн.

Министр также отметил, что в будущем маркетинговом году в Украине не ожидается дефицита гречки, поскольку аграрии значительно увеличили площади посевов под данную культуру.

В частности, уточнил Н.ПРИСЯЖНЮК, в текущем году планируется посеять 313 тыс. га гречки, что на 97 тыс. га больше факта сева под урожай 2010 года.

Справка УНИАН. Компания “Хлеб Инвестбуд” является структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

На сегодня в состав Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины входят 44 филиала, среди которых 17 мукомольных предприятий, 1 крупозавод и 3 завода по производству комбикормов, рабочие зерновые емкости которых составляют 3 млн. 461,1 тыс. тонн, а рабочие мощности перерабатывающих предприятий – 931,1 тыс. тонн.

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Соцполитика

Первый день действия закона о доступе к публичной информации - к Президенту 18 запросов

За первый день действия Закона Украины «О доступе к публичной информации» в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поступило 18 запросов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Денис ИВАНЕСКО.

По его словам, треть этих запросов поступила от средств массовой информации. 13 запросов управление получило по электронной почте, два в письменной форме и 3 устно. В частности, эти три запроса были зарегистрированы после телефонного общения с гражданами. Д.ИВАНЕСКО рассказал, что сегодня управление получило более 40 телефонных звонков, большинство граждан, которые звонили по телефону, стремилось получить консультации по тому или иному вопросу.

Руководитель управления рассказал, что на 11 запросов уже предоставлены ответы, 7 еще прорабатываются.

«Президент Украины возлагает большие надежды на реализацию этого закона. Он надеется, что закон станет одним из инструментов борьбы с коррупцией. Ведь чем более открытой будет работа власти, тем меньше остается поле для манипуляций у чиновников», - заметил Д.ИВАНЕСКО.

Как известно, Закон Украины «О доступе к публичной информации» вступил в силу 9 мая 2011 года.

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Азаров поручил Минрегионстрою составить план-график обеспечения инвалидов войны жильем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству регионального развития и строительства составить план-график обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

По словам премьер-министра, такой график необходимо составить в сотрудничестве с местными госадминистрациями «буквально для каждого инвалида».

«В отдельном внимании нуждаются госпитали и интернаты для ветеранов. Нужно создать программу их реконструкции и модернизации. Медицинские технологии пошли далеко вперед, но эти заведения они практически обошли. Некоторые из них, кроме кроватей и кардиографа, практически ничего не имеют. А ветераны же не становятся моложе. И здоровье им, к сожалению, не прибавляется. Им нужно серьезное квалифицированное лечение», - сказал глава правительства.

В связи с этим Н.АЗАРОВ поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством социальной политики и Минрегионстроем составить программу обновления специального медицинского оборудования.

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Завтра кратковременные дожди и грозы на юге и востоке Украины

Завтра днем в южной части Украины, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 18-23°, в Закарпатье до 25°, в Крыму 14-19°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 9-11° тепла, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном море 10-14°, в Азовском море 13-15°, в Днепре возле Киева 14°.

УНИАН