Украина приступила к председательству в Комитете министров Совета Европы

Украина сегодня приступила к председательству в Комитете министров Совета Европы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел, Украина приняла у Турции эстафету председательства до ноября 2011 года, когда ее место займет Великобритания.

Сегодня же в Стамбуле министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО приступил к исполнению обязанностей действующего председателя Комитета министров Совета Европы.

Как подчеркивают в МИД, «ведущая роль в наиболее авторитетной европейской организации в сфере формирования и защиты стандартов демократии и прав человека позволит существенно укрепить позиции Украины в европейском политическом пространстве, будет способствовать успеху евроинтеграции, определенной Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в качестве приоритетной задачи государственной политики во всех сферах».

Во время своего председательства Украина планирует сосредоточить внимание Совета Европы на вопросах защиты прав детей, развития местной демократии, поиска общих ответов на заострение вызовов распространения радикального национализма и нетерпимости. Украина выступает за то, чтобы Совет Европы в дальнейшем укреплялся как базовая платформа для формирования общеевропейских ценностей демократии и гуманизма для всех стран континента, независимо от их участия в тех или других надгосударственных объединениях, отметили в Министерстве иностранных дел.