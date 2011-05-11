Главное на 11 мая (вечер)

Приватизация

Кабинет министров Украины решил передать от НАК «Энергетическая компания Украины» Фонду государственного имущества государственные пакеты акций 2-х энергогенерирующих и 9-и энергоснабжающих компаний, которые планируется реализовать в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО со ссылкой на решение, принятое на заседании правительства в среду.

«Да, решение принято. Это техническая процедура», - сказал министр.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выполнил годовой план поступлений от приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда Александр РЯБЧЕНКО.

По его информации, с начала года по состоянию на сегодняшний день поступления от приватизации составили 10 млрд. 919 млн. грн., в то время как годовой план предусматривает поступления в 2011 году от приватизации на уровне 10 млрд. грн. «У нас план 10 млрд., но мы с Министерством финансов рассчитались», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

По его словам, основные поступления в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком».

Кроме того, Фондом госимущества был реализован госпакет акций «Международных авиалиний Украины», а также ряд других пакетов акций, находящихся в государственной собственности.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Фонд госимущества пересматривать план поступлений от приватизации на этот год в сторону его увеличения, А.РЯБЧЕНКО отметил, что считает приемлемым, если в плане приватизации на этот год появится формулировка «более 10 миллиардов».

Таким образом, по его словам, будет задекларировано, что Фонд планирует в этом году получить еще ряд средств от продажи госпакетов акций, в первую очередь энергокомпаний. В то же время, пока еще рано говорить о том, какую сумму от приватизации ФГИУ еще удастся получить до конца текущего года.

Планируемый к приватизации госпакет акций ОАО «Черкассыоблэнерго», скорее всего, будет выставлен на продажу на бирже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, требования о выставлении на бирже содержатся в договоренностях, достигнутых между «УкрЭСКО» с Министерством финансов Украины.

Кроме того, председатель ФГИУ сказал, что «до того, как эти пакеты будут нашими, нам нужно провести с ЕБРР переговоры, как они видят эту ситуацию, чтобы их интерес не пострадал».

При этом А.РЯБЧЕНКО отметил, что проведенная Европейским банком реконструкции и развития ЕБРР оценка планируемого к продаже пакета акций «Черкассыоблэнерго» является завышенной, в частности превышает стоимость акций этого облэнерго на фондовом рынке.

ООО «ЕСУ», являющееся дочерней компанией австрийского концерна ЕРІС, стало полноправным собственником 92,79% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО сообщил журналистам, что он сегодня подписал акт приемки-передачи 92,79% пакета "Укртелекома" его новому собственнику.

«Фонд уже не является собственником «Укртелекома», - отметил А.РЯБЧЕНКО.

Энергетика

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте сократило чистый убыток на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 1 млрд. 293,113 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-марте «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 27,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 37 млрд. 414,393 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 28,9% – до 44 млрд. 449,656 млн. грн.

НАЭК «Энергоатом» рассчитывает в октябре начать согласование с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Агентством Европейского Союза по атомной энергетике Euroatom условий привлечения кредита в размере около 800 млн. евро на выполнение комплексной программы повышения безопасности украинских атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора обособленного подразделения «Энергоатома» «Атомпроектинжиниринг» Геннадий САЗОНОВ.

По его словам, к переговорам стороны приступят лишь после завершения проведения экологической оценки проекта программы, которую в настоящее время по заказу НАЭК проводит международная компания Poyry.

"Сами переговоры по условиям кредитного соглашения начнутся после того, как мы им сдадим отчет об оценке. То есть это октябрь-ноябрь", - сказал Г. САЗОНОВ.

Напомним, для выполнения экологической оценки «Энергоатом» ранее провел конкурс по выбору независимого консультанта, по результатам которого в конце марта подписал соответствующий контракт с международной компанией Poyry.

Услуги консультанта финансируются за счет предоставленного «Энергоатому» гранта от ЕБРР.

Г. САЗОНОВ напомнил, что ранее украинская сторона разработала два проекта технико-экономического обоснования реализации комплексной программы повышения безопасности АЭС, один из которых был направлен в конце января ЕБРР и Euroatom для изучения и возможности принятия решения о предоставлении кредитных средств.

Заместитель генерального директора сообщил, что согласно ТЭО, предварительная стоимость реализации программы составляет около 1,2 млрд. евро, из которых 30%, или около 400 млн. евро, "Энергоатом" планирует профинансировать за счет собственных средств, а остальные 70%, или около 800 млн. евро, привлечь в качестве кредита у ЕБРР и Euroatom.

Энергоблок №2 Запорожской АЭС сегодня в 15.25 отключен от энергосети из-за срабатывания электрической защиты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, реакторная установка блока находится на мощности. Причины срабатывания электрозащиты устанавливаются.

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 3 энергоблока, несущих суммарную нагрузку в 2 940 МВт.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне станции составляет 8-12 микрорентген в час и отвечает естественному радиационному фону в месте расположения АЭС.

Финансы Национальный банк Украины своим постановлением №143 от 10 мая 2011 года отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации ООО «Диалогбанк».

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с 11 мая прекращены полномочия временного администратора, правления (совета директоров), общего собрания ООО «Диалогбанк». Ликвидатором банка назначено физическое лицо – независимый эксперт (по договору с НБУ) Светлана БОТКАЧИК.

Кабинет Министров принял решение о повышении должностного оклада работникам первого тарифного разряда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Сегодня правительство приняло чрезвычайно важное решение, которое дает возможность повысить должностные оклады работникам первого тарифного разряда единой тарифной сетки», - сказал С.ТИГИПКО.

Он объяснил, что повышение должностных окладов состоится в несколько этапов. В частности, с 1 июля оклад будет повышен на 10 грн., с 1 сентября – на 16 грн., с 1 октября – на 19 грн., с 1 декабря – на 50 грн. «Практически этим решением мы поднимаем заработную плату для всех работников бюджетной сферы», - сказал С.ТИГИПКО.

Он объяснил, что от размера оклада работников первого тарифного разряда зависят оклады всех работников бюджетной сферы. В целом, по словам вице-премьера, это решение даст возможность повысить зарплату бюджетникам в среднем на 12,6%.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, этим решением уменьшается разница между окладом работников первого тарифного разряда и минимальной заработной платой в Украине.

До 20 мая ряд министерств и ведомств должны предоставить Кабинету Министров Украины результаты анализа деятельности физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Как отмечается в сообщении пресс-службы первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, такое поручение он дал Министерству экономического развития, Министерству финансов, Министерству социальной политики, Министерству внутренних дел, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе, Пенсионному фонду и правительственному уполномоченному по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности.

По словам А.КЛЮЕВА, речь идет о помесячном анализе, начиная с декабря 2010 года по май 2011 года, в частности, количества зарегистрированных предпринимателей, предпринимателей, которые имели наемных работников, данных о тех, кто не вел деятельность более полугода.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что важно четко понимать, сколько реальных предпринимателей прекратили свою деятельность из-за нововведений в законодательстве, а сколько были лишь частью схем по уклонению от налогообложения. Среди прочего должны быть проанализированы причины сокращения официальной предпринимательской деятельности на торговых рынках, отметил он.

20-24 июня в Киеве пройдет 17-й раунд переговоров относительно создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ во время парламентских слушаний на тему «О состоянии и перспективах развития экономических отношений с ЕС (зона свободной торговли) и Таможенным союзом».

По словам В.КОПЫЛОВА, основным принципом, которым руководствуется украинская делегация на переговорах с Евросоюзом по созданию зоны свободной торговли, «является максимальное обеспечение интересов украинского бизнеса с точки зрения реальных перспектив доступа на рынки ЕС, а не формальное завершение переговорного процесса к какой-то конкретной дате».

Он подчеркнул, что существует пакет вопросов, требующих «дополнительной концентрации усилий» для принятия компромиссных решений.

По словам В.КОПЫЛОВА, в первую очередь речь идет о вопросах, касающихся тарифов при либерализации торговли, торговых аспектах энергетического сотрудничества, о торговле услугами и инструментах торговой защиты.

В.КОПЫЛОВ подчеркнул, что Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве с Российской Федерацией. По его словам, предусматривается подписание декларации о содержании украинско-российского партнерства.

Он добавил, что «Украина хранит и усиливает вектор евроинтеграции» и одновременно развивает экономические отношения со странами СНГ, в частности, с Россией.

Председатель Совета Национального банка Украины может быть избран в течение месяца.

Об этом заявил в интервью УНИАН член Совета Нацбанка Роман ШПЕК.

«Его последнее заседание (Совета НБУ – УНИАН) состоялось в декабре 2009 года. Он не работает… Я считаю, что это нужно прекратить. Необходимо определиться с составом, избрать председателя Совета, и он должен работать, как когда-то это было при ГАЛЬЧИНСКОМ (Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ, экс-глава Совета НБУ – УНИАН), – на профессиональных принципах…», – сказал Р.ШПЕК, отметив, что в этом вопросе нет каких-то особых причин для промедления.

«Все можно на протяжении месяца решить. Я вижу такие возможности», – сказал Р.ШПЕК.

(УНИАН)