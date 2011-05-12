Курс НБУ на 12.05.11

Официальный курс НБУ на 12.05.11100 USD – 797.1700 (11 мая – 796.8400)100 EUR – 1144.4970 (11 мая – 1144.1029)10 RUR – 2.8853 (11 мая – 2.8597)Учетные курсы банковских металлов на 12.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-121528.57 (11 мая-120900.55)961 XAG 10 Серебро-3123.31 (11 мая-3059.87)962XPT10Платина-143729.75(11 мая-143271.83)964XPD10Палладий-58512.28 (11 мая-58408.37)

Официальный курс НБУ на 12.05.11 100 USD – 797.1700 (11 мая – 796.8400) 100 EUR – 1144.4970 (11 мая – 1144.1029) 10 RUR – 2.8853 (11 мая – 2.8597) Учетные курсы банковских металлов на 12.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-121528.57 (11 мая-120900.55) 961 XAG 10 Серебро-3123.31 (11 мая-3059.87) 962XPT10Платина-143729.75(11 мая-143271.83) 964XPD10Палладий-58512.28 (11 мая-58408.37)

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