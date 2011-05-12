Анонс на 12 мая

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится VI съезд Независимого профсоюза горняков Украины. В повестке дня - отчет председателя НПГУ Михаила Волынца, выборы руководящих органов НПГУ, принятие резолюций. Приглашены: Андрей Клюев, Сергей Тигипко, Юрий Бойко, Юрий Кармазин, Николай Мартыненко, Андрей Павловский, Сергей Пашинский, представители государственных учреждений, политических партий и общественных организаций, иностранные гости.

* Открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Пресс-конференция Форума ведущих международных финансовых учреждений на тему: "Обзор банковской системы Украины по итогам первого квартала 2011 года: Выход из кризиса. Возобновление кредитования". Участники: председатель правления ОТП Банка Дмитрий Зинков; глава наблюдательного совета Платинум Банка Юрий Блащук; начальник отдела стратегии и исследований УниКредит Банка Александр Ануфриев; начальник отдела стратегии OTП Банка Евгений Зиновьев.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Руководящего совета Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования медицинской, образовательной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. По результатам заседания состоится брифинг первого зам.главы Администрации Президента Украины, представителя Президента Украины в КМУ Ирины Акимовой.

* Состоится публичная встреча-презентация топ-менеджмента компании Nemiroff с представителями СМИ на тему: «Компания Nemiroff: результаты работы у 2010 г. и перспективы на 2011 г.». Участники: Александр Глусь, президент компании Nemiroff; руководители структурных подразделений компании.

* Пресс-конференция на тему: "Внешняя платежная позиция Украины: притоки и оттоки валюты" . Участники: Валерий Литвицкий, руководитель группы Советников председателя НБУ по вопросам макроэкономики; Владислав Лукьянов, первый зам.председателя Комитета по бюджету ВРУ (фракция ПР).

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Обычное” рейдерство или государственное преступление?”, посвященная лишению со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания радиочастот украинского вещателя Радио Мелодия и передача его радиочастот фирме, оказавшейся подставной “прокладкой” иностранных кампаний, зарегистрированных в один день (в 28.05.2010 г.). Речь пойдет также о вероятном превращении Нацсовета в орудие незаконных сделок по реализации политических и коммерческих заказов бизнес-политических групп и о свертывании свободы слова в Украине, нарушении фундаментальных прав граждан Украины на информацию. Участники: представитель Международного центра внедрения программ ЮНЕСКО, председатель ВОО ”Общеукраинское трудовое движение -Солидарность” Виктор Горобчук, координатор Ассоциации институций гражданского общества “Диалог с Властью” Мария Колесник, председатель общественного Комитета защиты радио Мелодия, представитель объединения “Сопротив” Сергей Пархоменко, правозащитник, адвокат Николай Кушнирук, представители трудового коллектива радио Мелодия (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Таможенный Союз: геополитический выбор Украины?». В работе примет участие Игорь Алексеев, народный депутат Украины (КПУ).

12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «День Гнева: главные причины, требования, формат и стратегическая цель общенациональной акции протеста». Участники предоставят исчерпывающую информацию о предпосылках, главных требованиях, особенностях организации, ключевых тактических и стратегических заданиях, а также о формате проведения общенациональной акции протеста День Гнева, назначенной на 14 мая 2011р. Участники: Александр Данилюк, координатор гражданского движения «Спільна Справа», Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины, Александр Солонтай, гражданская кампания «Молодіжна Варта», Олег Куявский, молодежное движение «Спротив» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Ситуация на рынке сахара в сезон наибольшего спроса». Участники: генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа и директор компании «Проагро» Николай Верницкий.

* Состоится пикетирование Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА, где состоится заседание Комиссии по вопросу скандальных застроек исторического центра Киева. В повестке дня заседания Комиссии три скандальных застройки: над метро Театральная - Б.Хмельницкого, 7, в буферной зоне Софии Киевской - Гончара 17-23, возле Национального Музея медицины - Пирогова, 2/37. Требования участников - остановить и демонтировать незаконные застройки в Киеве.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в расширенном заседании Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

* Видеоконференция вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко на тему: „Основные направления социальной политики Правительства”.

* Состоится дискуссия на тему: "Вторая волна мирового финансового кризиса: готова ли Украина к ней?" Организаторы: ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектору» FINREP и «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Дмитрий Тевелев, председатель ГКЦБФР; Юрий Колобок, первый зам.председателя НБУ; Виктор Новиков, директор юридического департамента НБУ; Сергей Круглик, директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ; Сергей Подрезов, председатель правления Сбербанка; Владимир Лавренчук, председатель правления «Райффайзен Банк Аваль»; Борис Тимонькин, председатель правления Укрсоцбанка; Дмитрий Гриджук, председатель правления банка «Крещатик» и др.

* Конференция жителей Комсомольского массива г. Киева на тему: «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства и перспективы развития коммунальной сферы». Организатор - «Самоврядна громада».

* Состоится публичная подиумная дискуссия на тему :"Архитектурное наследие ХХ века: от сохранения к использованию". Организаторы: Представительство Фонда им. Гайнриха Белля в Украине, Архитектурный клуб, Кафедра культуры НаУКМА, Центр визуальной культуры, Ассоциация велосипедистов Киева, Центр субкультурных инициатив "Urban X" и творческая формация "Garage Gang Kollektiv." Дискуссия состоится по случаю открытия выставки "Конструктивизм и постконструктивизм в Киеве: 1924-1941-1954".

* 12-15 мая в рамках крупнейшего в Украине международного ювелирного форума «Ювелир Экспо 2011» будет представлена уникальная экспозиция «Образ Креста».

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