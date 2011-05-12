Состояние здоровья Луценко ухудшилось - Карпачева

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявляет об ухудшении состояния здоровья бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила вчера журналистам после посещения Ю.ЛУЦЕНКО в Киевской городской больнице скорой медицинской помощи.

«На мой вопрос, как он чувствует себя, он сказал, что именно сегодня начал чувствовать себя намного хуже. Это отразилось, по его словам, в повышенной слабости, говорит, даже читать ему тяжело. По крайней мере, он держится и юмора не теряет», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

По ее словам, медики констатировали потерю 19-20 кг веса за последние двадцать дней, а так же определили его состояние как средней степени тяжести.

«Юрий Витальевич просил не комментировать состояние его здоровья без его личных комментариев или комментариев его жены. По крайней мере, он сказал с юмором, что он не Ленин и не Сталин, чтобы комментарии о его состоянии здоровья печатались в газетах», - подчеркнула Н.КАРПАЧЕВА.

Уполномоченный ВР по правам человека добавила, что Ю.ЛУЦЕНКО попросил передать ему книжки, а также телевизор.

По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО находится в палате на трех человек, которую охраняют два человека.

«Это палата-камера, поэтому ее охраняют внутри и извне. Он не в реанимации, он в обычной палате, по которой он может передвигаться», - сообщила Н.КАРПАЧЕВА.

По словам омбудсмана, в ее присутствии врачи взяли анализы крови для МРТ.

«Сегодня ему делали эхографию, все процедуры для обследования его состояния здоровья в больнице делаются», - добавила она.

«Позиция Ю.ЛУЦЕНКО: он продолжает голодовку и будет голодать до изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы», - сообщила Н.КАРПАЧЕВА.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с делом.

10 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.