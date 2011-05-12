Янукович сегодня проведет заседание Совета комитета по экономическим реформам
09:45, 12 мая 2011Разное
0
В четверг, 12 мая, в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнется заседание Управляющего совета Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования медицинской, образовательной сферы и жилищно-коммунального хозяйства (Администрация Президента Украины, улица Банковая, 11).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по результатам заседания в пресс-центре АП в 13.00 (ориентировочно) состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента - представителя Президента в Кабинете Министров Украины Ирины АКИМОВОЙ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter